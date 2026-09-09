Encabeza Ana Lilia Orozco sesión de Cabildo ante ausencia de Marco Bonilla

La sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua fue encabezada este miércoles por la regidora coordinadora de la fracción del PRI, Ana Lilia Orozco, luego de que el alcalde Marco Bonilla notificara a la Secretaría del Ayuntamiento que no podría asistir por cuestiones personales.

Durante la sesión, se dio seguimiento a los puntos contemplados en el orden del día, entre ellos la lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la Sesión Solemne del 20 de agosto, así como del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2026.

Uno de los asuntos abordados correspondió al dictamen de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano respecto a la solicitud presentada por Guadalupe Chavira Castillo y Francisco Javier Sáenz Lucero, propietarios de un predio ubicado en la calle 36 ½ número 4811, en la colonia Dale, con una superficie de 288.75 metros cuadrados. La propuesta contempla el cambio de uso de suelo de Habitacional H35 a Mixto Moderado, además de un aumento del Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) a 0.86.

Asimismo, se analizó el dictamen relacionado con la solicitud de Mykmonos, S.A. de C.V., representada legalmente por Víctor Osvaldo Derma Sinecio, para desarrollar un fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata denominado “Puerta de Antioquía”, ubicado en la zona suroeste de la ciudad, con una superficie de 25 mil 292.450 metros cuadrados.

Otro de los temas relevantes fue el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Obras y Servicios Públicos, Hacienda y Planeación, relativo a la constitución de una empresa de participación municipal minoritaria denominada “Proyecto Biogás de Chihuahua”, destinada al Relleno Sanitario Municipal de Chihuahua.

Finalmente, la Comisión Especial de Premiación presentó el dictamen relativo a la aprobación de la convocatoria y las bases para la entrega del Premio Municipal “Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad”, correspondiente a su edición 2026.