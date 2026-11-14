EE.UU. reanuda paulatinamente los despegues de vuelos en su territorio tras horas de interrupción

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó parcialmente este viernes la suspensión nacional de despegues.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó parcialmente este viernes la suspensión nacional de despegues que había paralizado durante horas las operaciones aéreas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, según anunció el organismo.

Ya han vuelto a la normalidad los sistemas, ya se abrió el espacio aéreo. Ya se están normalizando los vuelos de manera lenta. Hablen con sus aerolíneas. Si se puede, se van a reactivar los vuelos hoy mismo; si no, mañana en la mañana, pero va a tomar tiempo regresar a la normalidad”, explicó en conferencia de prensa Sean Duffy, secretario de Transporte estadounidense.

El funcionario explicó que a las 15:46 h de este viernes, se detectaron problemas en los sistemas de radar en distintos aeropuertos de Estados Unidos.

No perdimos todas las comunicaciones y el radar, pero había cierta inestabilidad, pero queríamos asegurarnos de mantener a todos a salvo, y por eso hicimos esta suspensión de labores”, subrayó.

Sean Duffy atribuyó las fallas a la antigüedad de los sistemas empleados para la operación de los vuelos en Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, dejó en claro que hasta el momento no hay indicios de un ciberataque.