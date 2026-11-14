Movilización policiaca por supuesto hallazgo de restos humanos en El Fresno; era un gato

Una intensa movilización de corporaciones policiacas se registró en las inmediaciones de El Fresno, luego de que se reportara al número de emergencias el supuesto hallazgo de restos humanos al interior de varias bolsas negras.

El reporte señalaba que las bolsas se encontraban en la zona de Los Atascaderos del Fresno, aproximadamente a 200 metros de la carretera, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes ministeriales.

Al revisar y abrir las bolsas para verificar su contenido, los elementos localizaron un gato envuelto en una bata, así como rastros de sangre, por lo que finalmente se descartó que se tratara de restos humanos y el reporte quedó como una falsa alarma.