En suspenso, el final anticipado del ciclo escolar

Hermosillo, Son., Ante el rechazo generalizado al ajuste de más de cinco semanas al calendario escolar 2025-2026, anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), su titular, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer ayer por la noche en un videomensaje que se revisará esa “propuesta” el próximo lunes, en reunión con los secretarios de Educación de los estados.

Esto, pese a que horas antes había reiterado que se adelantaría el fin de cursos para más de 28 millones de alumnos de educación básica y media superior al 5 de junio próximo, como se había acordado con las autoridades educativas de todo el país de forma unánime, el pasado jueves.

El 7 de mayo, la SEP informó que “con base en el acuerdo tomado por unanimidad” en la 64 reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se determinó ajustar el ciclo escolar, para que éste finalizara el 5 de junio y no el 15 julio, como estaba previsto.

Y se estableció el inicio del nuevo año lectivo para el 31 de agosto, así como un periodo de dos semanas de “fortalecimiento de aprendizajes” a partir del 17 de agosto; incluso, el calendario escolar con dichas modificaciones fue publicado en el portal electrónico de la SEP.

Anoche, sin embargo, el secretario dijo: “tal como lo señaló hoy en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todos los secretarios y secretarias de Educación de las entidades, para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva”.

En un videomensaje, acompañado por el secretario de Educación de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, el titular de la SEP aseguró que esta decisión se tomará “priorizando siempre el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Siempre debe ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de su salud y otros aspectos”, aunque el pasado jueves aseguró que las modificaciones obedecían a las altas temperaturas y al Mundial de Futbol.

Delgado Carrillo, quien acompañó a la Presidenta a su gira de trabajo por el estado, también agradeció las “propuestas y sugerencias” de padres de familia y organizaciones civiles –que de inmediato rechazaron de forma generalizada la medida– sobre “cuáles deben ser los mejores periodos de vacaciones y de clases. Nos vemos el lunes”.

Horas antes, al acudir a una clase masiva de matemáticas en la secundaria técnica número 12 Juan Ceballos Ayala, en Hermosillo, el funcionario federal había reiterado que la fecha que permanecía bajo análisis, sólo era la del regreso a clases.

“Bueno, ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo del regreso a clases. Sí, vamos a salir el 5 (de junio) porque hay muchos estados que ya tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces, salimos el 5, los maestros salen el 12 (de junio) por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso”, precisó en entrevista colectiva.

En cuanto a la fecha para el retorno a las escuelas, refirió que “hay una confusión. La propuesta que se hizo es para el 17 de agosto, pero vamos a revisar eso para que haya el máximo aprovechamiento de los niños y las niñas”.

Durante la clase masiva, Delgado Carrillo, preguntó a más de 200 adolescentes: “¿Están de acuerdo en que salgamos de vacaciones el 5 de junio?”, a lo que recibió un coreado “sí” unánime.

Aunque la Presidenta señaló que la propuesta de modificar el ciclo escolar no era definitiva, desde el jueves la SEP publicó en sus redes sociales el calendario en el que se informaba de los cambios.