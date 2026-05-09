Guillermo del Toro recuerda el ‘infierno’ que los Weinstein le hicieron pasar con su primera película en Hollywood

El ganador del Oscar habló de todo lo que pasó para hacer la película ‘Mimic’, su primer proyecto hollywoodense.

Guillermo del Toro revivió uno de los capítulos más oscuros de su carrera al hablar sin filtros sobre su primer gran proyecto en Hollywood: la película de terror Mimic (1997). En una entrevista publicada hoy por The Guardian, el director mexicano de 61 años aseguró que los hermanos Harvey y Bob Weinstein “casi me destruyen”.

javascript:void(0)https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F05%2F09%2Fguillermo-del-toro-recuerda-el-infierno-que-los-weinstein-le-hicieron-pasar-con-su-primera-pelicula-en-hollywood&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019df542-7b4c-73f9-bafd-b5c5e8445050

Los hermanos Weinstein casi destruyen a Guillermo del Toro, revela el director

“Los Weinstein casi me destruyen. Estuve a punto de ser imposible de financiar y de que me contrataran. Pero habría dado la vida por Mimic. Siempre me he propuesto no hacer nunca una película que no me apasione. Me han ofrecido muchos trabajos por encargo y los he rechazado”, declaró textualmente Del Toro al medio británico.

Guillermo del Toro (Getty Images )

La confesión llega justo cuando el cineasta recibió el prestigioso Fellowship del British Film Institute (BFI) esta semana en Londres, un reconocimiento que contrasta fuertemente con el calvario que vivió hace casi 29 años.

‘Mimic’, la película con la que Guillermo del Toro pudo debutar y despedirse de Hollywood

Mimic, su debut en inglés, se rodó en Toronto tras el éxito de Cronos (1993). Producida por Dimension Films (división de Miramax, controlada por los Weinstein), la cinta de ciencia ficción y horror con presupuesto de 30 millones de dólares se estrenó el 22 de agosto de 1997.

Protagonizada por Mira Sorvino (Susan Tyler), Jeremy Northam (Peter Mann), Josh Brolin, Giancarlo Giannini, Charles S. Dutton, F. Murray Abraham, Norman Reedus y Doug Jones, la película enfrentó constantes interferencias de los productores. Harvey Weinstein irrumpía en el set, exigía cambios para hacerla “más aterradora” y llegó a amenazar con despedir a Del Toro. Solo la intervención de Mira Sorvino (recién ganadora del Oscar) y el apoyo de Quentin Tarantino evitaron su reemplazo.

https://youtube.com/watch?v=yYabTFZdVbs%3Fsi%3DgxOFBjt4ZYWz_0x9

Guillermo de Toro y los hermanos Weinstein

La cinta recaudó 25.5 millones de dólares en taquilla mundial (principalmente en Estados Unidos), no recuperó su inversión y recibió críticas mixtas. Del Toro desautorizó públicamente el corte teatral y años después lanzó en 2011 su Director’s Cut (112 minutos) en Blu-ray, donde recuperó parte de su visión original.

Guillermo del Toro (Instagram – @gdtreal)

Esta experiencia no fue aislada. Del Toro ya había hablado del tema en entrevistas anteriores: en el BFI London Film Festival de 2017 comparó el calvario con el secuestro de su padre en 1997, y en noviembre de 2025, al recibir el Contenders Hall of Fame de Deadline, afirmó que el “calvario” con los Weinstein (que duró más de 72 días) fue más impredecible y dañino que el secuestro.

A pesar del golpe, Del Toro convirtió la lección en blindaje creativo: nunca más aceptó proyectos solo por dinero. Rechazó X-Men, Fantastic Four, Las crónicas de Narnia y hasta Harry Potter y el prisionero de Azkaban (recomendó a Alfonso Cuarón). El resultado: una carrera legendaria con obras como El laberinto del fauno (2006), Hellboy, Pacific Rim, Crimson Peak, The Shape of Water (dos Oscars en 2018: Mejor Director y Mejor Película), Guillermo del Toro’s Pinocchio (Oscar a Mejor Animación 2023) y el reciente éxito Frankenstein (2025) en Netflix.

Tras un inicio atropellado con ‘Mimic’, Guillermo del Toro es uno de los directores más respetados en Hollywood

Hoy, con el Fellowship del BFI en la mano y una nueva película stop-motion en preparación (The Buried Giant), Del Toro mira al pasado con claridad: “He hecho de la pasión mi única regla”.

En cambio, la situación actual de los hermanos Weinstein contrasta con el peso de Del Toro en la industria.

Harvey Weinstein (AFP)

Harvey Weinstein, de 74 años, permanece preso en Rikers Island (Nueva York). Condenado por múltiples cargos de violación y agresión sexual, cumple sentencias acumuladas y enfrenta graves problemas de salud, incluyendo cáncer de médula ósea; está en silla de ruedas. Bob Weinstein, de 71 años, no enfrenta cargos penales y continúa activo en la industria a través de su compañía Watch This Entertainment.

La experiencia con Mimic no solo no destruyó a Guillermo del Toro: lo convirtió en uno de los directores más respetados y premiados del mundo.