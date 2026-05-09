Thomas Silva se convierte en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia

Guillermo Thomas Silva ganó el sábado la segunda etapa del ⁠Giro de Italia, convirtiéndose en el primer uruguayo en ganar una ⁠etapa de ⁠una Gran Vuelta tras un emocionante sprint, después de una caída en la que se vieron implicados casi 20 corredores en la etapa de 221 km, con terreno montañoso y bajo la lluvia, entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria.

La carrera se neutralizó temporalmente tras la caída, ocurrida en el kilómetro 198, que dejó varios corredores lesionados y obligó al australiano Jay Vine y al noruego Adne Holter a abandonar. El español Florian Stork terminó segundo y Giulio Ciccone fue tercero, mientras que el ciclista del XDS ⁠Astana, Thomas Silva, se hizo con el maillot rosa, arrebatándole al ganador de la primera etapa, Paul Magnier.

“Ésta es sólo la segunda etapa de mi primer Giro de Italia y ya soy el ganador. Ha sido un poco inesperado. No tengo palabras”, declaró Thomas ‌Silva.

Mirco Maestri y Diego Pablo Sevilla atacaron pronto y se adelantaron cinco minutos al pelotón. Se mantuvieron sin oposición durante las subidas al paso de Byala y al paso de Vratnik, donde Sevilla lideró el ‌camino hasta la cima.

Pero el pelotón fue recortando poco a poco la ventaja de los escapados bajo la lluvia, y una vez que el tiempo mejoró, Maestri y Sevilla fueron alcanzados a 27 km de la meta y poco después se produjo una caída múltiple.

Los comentaristas señalaron que Marc Soler (UAE Emirates) fue el primero en caer al suelo, que aún estaba resbaladizo por la lluvia, antes de que varios otros se vieran envueltos en la caída, y algunos chocaran contra la barrera de seguridad o salieran disparados por encima de ella.

La carrera se reanudó a 18,2 km ‌de la meta y Jonas Vingegaard atacó durante el paso del monasterio de Lyaskovets, abriendo una brecha ⁠con el pelotón cerca de la cima, mientras Giulio Pellizzari y Lenny Van Eetvelt le perseguían en el descenso. Pero a medio kilómetro de la meta, el pelotón ⁠alcanzó al grupo de cabeza, lo que dio lugar a un frenético sprint en el que el uruguayo de 24 años se impuso en un foto-finish.

“Solo tenía que mantener la calma y lanzar el sprint en el momento adecuado.Esto es lo máximo que podía esperar”, declaró Thomas Silva. La carrera continuará el domingo con una etapa llana de 175 km entre Plovdiv y Sofía.