Adiós al Wi-Fi: crean una tecnología que alcanza mayor velocidad y consume menos energía

Aunque durante años el Wi-Fi fue la tecnología más usada para conectarse a Internet, sus días podrían empezar a quedar atrás: un grupo de investigadores desarrolló un nuevo sistema inalámbrico que alcanza velocidades históricas y consume mucha menos energía.

Cómo es la tecnología que podría reemplazar al Wi-Fi

Se trata de un sistema de transferencia de datos que utiliza luz en lugar de ondas de radio. El invento fue desarrollado por investigadores del LiFi Research and Development Centre de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.

Esta nueva tecnología alcanzó una velocidad de hasta 362 gigabits por segundo en una distancia de dos metros. Para lograrlo, utilizaron láseres VCSEL, una herramienta que permite transmitir grandes cantidades de información con un consumo energético considerablemente menor.

Esta tecnología transmite datos mediante luz. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Cuáles son las ventajas frente al Wi-Fi tradicional

Algunas de las ventajas de esta tecnología son:

Mayor velocidad: alcanzó hasta 362 gigabits por segundo en pruebas de laboratorio.

alcanzó hasta 362 gigabits por segundo en pruebas de laboratorio. Menor consumo energético: requiere menos energía que otras tecnologías inalámbricas comparables.

requiere menos energía que otras tecnologías inalámbricas comparables. Menos interferencias: al usar luz, evita parte de los problemas de saturación de las redes por radiofrecuencia.

al usar luz, evita parte de los problemas de saturación de las redes por radiofrecuencia. Conexiones simultáneas: puede distribuir la señal hacia distintas zonas de un mismo espacio.

Para poner en dimensión la importancia de este avance, la mayoría de las conexiones Wi-Fi domésticas funcionan a una velocidad mucho menor: suelen ubicarse entre algunos cientos de megabits y 1 gigabit por segundo, según el plan contratado y el router utilizado.

¿Esta tecnología puede reemplazar al Wi-Fi?

Aunque se trata de un avance impactante, los investigadores aclararon que el propósito de esta tecnología no es reemplazar el Wi-Fi, sino complementarlo. Este sistema podría descargar parte del tráfico de datos en lugares con muchas conexiones simultáneas.

Lejos de reemplazar al Wi-Fi, busca complementarlo. (Imagen ilustrativa generada con IA)

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A pesar de que todavía se encuentra en una etapa experimental, este invento demuestra que la luz podría convertirse en una herramienta clave para transmitir datos de manera más rápida y eficiente.