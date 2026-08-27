En cateo a empresa de seguridad en Ciudad Juárez, FGR asegura armas, cargadores y cartuchos

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde operaba una empresa de seguridad, ubicada en la colonia Del Solar de Ciudad Juárez, y aseguró armas, cargadores, cartuchos y diversos objetos.

Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron cuatro armas de fuego, siete cargadores y 16 cartuchos, además de equipo de cómputo, un dispositivo digital, documentación y el inmueble.

La diligencia fue realizada en cumplimiento de una orden emitida por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en Chihuahua.

De acuerdo con la FGR, el inmueble era utilizado para la operación de una empresa de seguridad, cuya actividad presuntamente se desarrollaba de manera ilícita en la zona fronteriza.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar la posible responsabilidad de quienes hayan participado en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de cualquier otro ilícito que pudiera derivarse de las indagatorias.

Las autoridades continuarán con el análisis de los indicios asegurados para esclarecer las circunstancias en las que operaba el establecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.