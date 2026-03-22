Empuja al árbitro y lo expulsan, Édgar Guerra protagoniza polémico momento al salir de cambio

El duelo entre Santos Laguna y Puebla dejó una imagen tan inesperada como polémica. Édgar Guerra protagonizó un momento insólito al ser expulsado cuando ya no se encontraba en el terreno de juego. El futbolista fue sancionado con tarjeta roja directa al minuto 60, luego de empujar descaradamente al cuarto árbitro, Fernando Alexander Cruz, tras haber salido de cambio instantes antes.

Édgar Guerra de Puebla agrede a un árbitro y se va expulsado

El incidente ocurrió en el área técnica, cuando Guerra reaccionó de manera airada ante una decisión arbitral. En medio de los reclamos, el jugador perdió el control y agredió físicamente al cuarto oficial, acción que fue advertida de inmediato por el cuerpo arbitral. Sin dudarlo, el árbitro central mostró la tarjeta roja, dejando constancia de los hechos.

La expulsión generó sorpresa tanto en el banquillo como en la tribuna, ya que no es común que un futbolista sea sancionado de esta manera tras haber sido sustituido. El episodio provocó momentos de tensión en la cancha y obligó a la intervención del cuerpo técnico y personal de seguridad para calmar la situación.

Edgar Guerra protagonizó un momento insólito: tras haber salido de cambio, fue expulsado al 60’ por empujar y golpear al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz. 🟥pic.twitter.com/xgGKqrgdZu — PressPort (@PressPortmx) March 23, 2026

Más allá de su expulsión inmediata, Édgar Guerra podría enfrentar una sanción severa por parte de la Comisión Disciplinaria, ya que la agresión a un árbitro suele considerarse una falta grave dentro del reglamento. En los próximos días, se espera la resolución oficial sobre el castigo correspondiente.

El Santos Laguna‑Puebla continuó su curso, pero el foco quedó puesto en la acción de Édgar Guerra, un hecho que ensombreció el desarrollo del encuentro y que difícilmente pasará desapercibido en la Liga MX.

Con información de FoxSports