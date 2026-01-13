Empresas tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración anual 2025

Las empresas tienen hasta el próximo 31 de marzo para presentar su Declaración Anual de Impuestos 2025, esto a través de la nueva plataforma del fisco que cuenta con información precargada.

Las sociedades que estén en periodo de liquidación tienen hasta el 19 de enero para presentarla; las personas morales sin fines de lucro hasta el 16 de febrero.

En tanto que los demás regímenes de personas morales tienen hasta el 31 de marzo para cumplir con esta obligación fiscal.

Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma vigente y con un servicio de banca electrónica, pues en caso de obtener un saldo a favor, el pago al contribuyente debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados.

En la nueva plataforma del fisco, la Declaración Anual ya cuenta con información precargada, como los pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio, así como las retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).

También ya están precargados la información de los CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones, así como el remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

El fisco resaltó que, si se requiere modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias.

Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Mientras que si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en reflejarse.

Asimismo, recordó que desde el 1 de diciembre del 2025 se puso a disposición de los contribuyentes el simulador del Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza, para que las empresas visualicen la información que presentaron durante el ejercicio fiscal 2025.