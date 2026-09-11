Empresas Globales pide al Congreso mantener consolidación fiscal en Paquete Económico 2027

El Consejo de Empresas Globales, conformado por 60 compañías grandes de todo el mundo, exhortó al poder legislativo a que el dictamen final el Paquete fiscal 2027 mantenga la trayectoria de consolidación fiscal, la cual es “indispensable para preservar la inversión”.

El organismo privado que encabeza Manuel Bravo, aseguró que México tiene los elementos para seguir consolidándose como un destino estratégico para la inversión global.

De modo que “mantener condiciones de estabilidad y certidumbre será fundamental para transformar ese potencial en mayor crecimiento, empleo y bienestar”, estableció.

Las Empresas Globales son líderes en más de 20 sectores de la economía, representan más del 40 % de la inversión extranjera directa, impulsa las cadenas nacionales de proveeduría, y es generador del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante la presentación del Paquete Económico 2027, las Empresas Globales reconocieron la importancia de mantener una conducción responsable de las finanzas públicas y destacó la apertura al diálogo mostrada por el gobierno de México con el sector privado.

Durante el análisis y discusión del Paquete Económico en el Congreso de la Unión, preservar el grado de inversión de México debe ser una prioridad, resaltó.

A través de un comunicado, el Consejo de Empresas Globales señalaron que contar con finanzas públicas sostenibles, certidumbre y estabilidad permite fortalecer la confianza en el país y generar mejores condiciones para atraer inversiones de largo plazo.

“Las empresas que integramos Empresas Globales tenemos una apuesta de largo plazo por México. Cumplimos de manera permanente con nuestras obligaciones fiscales, regulatorias y económicas, y queremos seguir siendo parte de las soluciones que permitan al país crecer”, señaló Manuel Bravo, presidente de Empresas Globales.

En este sentido, fortalecer las finanzas públicas también requiere ampliar la base de contribuyentes. Impulsar cadenas de valor más sólidas, que permitan a más pymes mexicanas crecer, incorporarse a la formalidad y vincularse con grandes empresas, contribuirá a generar mayor inversión, empleo y desarrollo y, con ello, una base fiscal más amplia y sostenible, sin afectar a las empresas que ya invirtieron en el país.

En un entorno internacional cada vez más competitivo por el capital, México tiene una oportunidad relevante para consolidarse como uno de los principales destinos de inversión.

Para aprovecharla será fundamental mantener condiciones que den certeza a quienes ya invierten en el país y que, al mismo tiempo, permitan atraer nuevos proyectos productivos, tecnología, talento y empleos de calidad, expuso.