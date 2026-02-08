Emite Protección Civil alerta preventiva por incremento en probabilidad de lluvias durante los próximos días

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante los próximos días se prevé un incremento gradual en la probabilidad de lluvias para la capital del estado.

Para este domingo, la probabilidad de precipitación es del 16 por ciento, mientras que para el lunes aumentará al 39 por ciento, alcanzando hasta un 75 por ciento de probabilidad de lluvias el martes, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Ante estas condiciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua recomienda:

Se exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución, a velocidad moderada, mantener al menos cinco metros de distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente en condiciones de pavimento húmedo.

Asimismo, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, mantener especial cuidado con niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, procurando que no permanezcan a la intemperie durante periodos prolongados.

En caso de utilizar calefactores o calentones, se sugiere mantener una ventilación mínima en el hogar, abriendo una ventana entre 10 y 15 centímetros, así como evitar dormir con estos aparatos encendidos, con el fin de prevenir riesgos a la salud.

La Coordinación Municipal de Protección Civil continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y emitirá oportunamente las recomendaciones necesarias para salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses.