Emite Cámara de Diputados convocatoria pública para proceso de selección de tres consejeros electorales del INE para un período de nueve años

Con 408 votos a favor, 35 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria pública para el proceso de selección de las personas aspirantes que ocuparán tres consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para un período de nueve años, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables.

Las personas aspirantes a ocupar las consejerías electorales del Consejo General del INE, dentro del plazo comprendido del 23 de marzo a las 8:00 horas (Tiempo del Centro de México) al 27 de marzo del presente a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México), podrán entregar su documentación de manera digital en el micrositio https://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx.

De acuerdo con la convocatoria, la evaluación de las personas aspirantes por parte del Comité Técnico de Evaluación se realizará del 30 de marzo al 17 de abril de 2026; remisión de las listas de aspirantes por parte del Comité Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política a partir del 20 de abril de 2026; remisión a la Mesa Directiva de las propuestas de las personas aspirantes por parte de la Junta a más tardar el 22 de abril de 2026; votación por el Pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 22 de abril de 2026.}

Además, en su caso, insaculación por el Pleno de la Cámara de Diputados el 28 de abril de 2026, y en su caso, remisión de las listas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la insaculación por el Pleno de la SCJN, a partir del 29 de abril de 2026.

De igual modo, las y los aspirantes deberán cumplir y acreditar de manera debida, fehaciente y oportuna los requisitos, en donde se prevé un ensayo de autoría inédito, en relación con la función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta el sistema electoral y la democracia en nuestro país. Dicho ensayo deberá entregarse en versión electrónica con una extensión no mayor a 20 cuartillas.

Deben ser ciudadana o ciudadano mexicano que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; tener más de treinta años de edad, el día de la designación; poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones.

También, gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso; haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses; no haber sido registrada o registrado como candidata o candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años, y no ser secretaria o secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Procuradora o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa.

La convocatoria expone que la Secretaría General de la Cámara de Diputados validará el registro de los expedientes verificando su correcta integración, las personas aspirantes a quienes falten documentos serán prevenidos, mediante acuerdo del Comité Técnico de Evaluación publicado en la página de internet de la Cámara de Diputados y en el micrositio https://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx a más tardar el 28 de marzo del presente.

Las personas aspirantes podrán subsanar las inconsistencias que pueda presentar su documentación a más tardar el 29 de marzo del año en curso, a las 12:00 horas (Tiempo del Centro de México). La Secretaría General entregará, a más tardar, el 29 de marzo de 2026 al Comité Técnico de Evaluación los folios y la documentación de las personas aspirantes registradas a través del medio digital y también mediante el sistema que habilite el área de Tecnologías de la Información.

Además, el Comité Técnico de Evaluación expedirá, a más tardar, el 5 de abril de 2026 la lista definitiva de aspirantes, que cumplen los requisitos constitucionales y legales.

El Comité Técnico de Evaluación seleccionará a las personas mejor evaluadas, en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, debiendo integrar tres listas, al menos una integrada por mujeres y una por hombres, para la elección de tres personas consejeras que durarán en su encargo nueve años. La fecha máxima de entrega será el 20 de abril de 2026. La Junta de Coordinación Política publicitará en la Gaceta Parlamentaria las listas que le haga llegar el Comité Técnico de Evaluación.

A más tardar el 22 de abril de 2026, una vez realizada la votación correspondiente en el órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo que contendrá el instrumento correspondiente para que el Pleno de la Cámara de Diputados lleve a cabo la votación y la elección de las consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral, para que se someta a consideración del Pleno, en la sesión ordinaria que para ello se acuerde.

En caso de que las propuestas remitidas no alcanzaran la mayoría calificada, serán devueltas a la Junta de Coordinación Política a efecto de que genere los consensos necesarios para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

En caso de que pasado el 22 de abril de 2026 no se produzca la notificación referida en el numeral anterior o de que habiéndose efectuado ésta, las propuestas formuladas por la Junta de Coordinación Política no alcancen la votación calificada de las dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en el Pleno, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocará a sesión del Pleno a celebrarse el 28 de abril de 2026 en la que se realizará la elección de las tres consejerías electorales mediante insaculación de las listas conformadas por el comité de evaluación.

De no realizarse la insaculación, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitirá de inmediato al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las listas conformadas por el Comité Técnico de Evaluación, para que proceda a la designación mediante insaculación, de las tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Comité Técnico de Evaluación

De igual modo, el acuerdo establece que para llevar cabo el proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, se remitirá oficio por parte de la presidencia de la Junta de Coordinación Política a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitando la designación de las dos personas correspondientes. Por lo que respecta a la Junta de Coordinación Política, conforme a sus normas internas, acordará la designación de tres personas para conformar los cinco integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

La designación de Comité Técnico de Evaluación deberá atender a los principios de certeza, honorabilidad, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y profesionalismo que rigen la función electoral.

En todos los casos los nombramientos deberán recaer en personas que no hayan sido registrados como candidatas o candidatos a cargo de elección popular, ni cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación o hayan sido condenados por delito alguno, o declarada como persona deudora alimentaria morosa.

La instalación del Comité Técnico de Evaluación deberá realizarse a más tardar el 27 de marzo de 2026. Surtirá efectos y ejercerá sus funciones a partir su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

El acuerdo instruye a la Secretaría General, a la Coordinación de Comunicación Social y al Canal del Congreso, a dar la mayor difusión y publicidad a la presente Convocatoria y a la unidad competente de la Cámara de Diputados a brindar el apoyo jurídico que requiera el Comité Técnico de Evaluación.

Para garantizar la máxima publicidad de la información que se genere en el proceso a que se refiere la presente Convocatoria –añade– habrá un micrositio con propósito específico en la página electrónica de la Cámara de Diputados, en adición a la realización de prácticas de máxima publicidad y parlamento abierto que permitan transmitir en vivo y difundir las sesiones que determine el Comité Técnico de Evaluación por el Canal del Congreso, medios electrónicos y digitales, plataformas tecnológicas y cualquier otra vía que la Junta de Coordinación Política determine.

Se pide comunicar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación.