Embajador de EE.UU. reporta disparos contra elementos de la Guardia Costera en frontera con México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera estadounidense en la zona fronteriza y señaló que la Embajada de Estados Unidos está coordinada con las fuerzas mexicanas desplegadas en el área.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, Johnson indicó que “los mandos militares mexicanos se comunicarán directamente con las fuerzas estadounidenses desplegadas” en la zona.

La Embajada de los Estados Unidos en México ayuda a coordinar con las fuerzas mexicanas que se están desplegando en la zona fronteriza donde se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los mandos militares mexicanos se comunicarán… https://t.co/ccEFGGANIv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 5, 2026

“La Embajada de los Estados Unidos en México ayuda a coordinar con las fuerzas mexicanas que se están desplegando en la zona fronteriza donde se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera de los Estados Unidos”, escribió.

Agregó: “Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y dificultar las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas”.

Johnson advirtió además que “cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será atendida rápidamente”.

El mensaje fue difundido un día después de que autoridades mexicanas anunciaron el inicio de operaciones “espejo”, en la frontera de Tamaulipas, en coordinación con autoridades militares de Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que desplegó 500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, además de drones y equipos antidron móviles y semifijos.

Las acciones se realizan en los municipios tamaulipecos de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, con el objetivo de contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

De acuerdo con la Defensa y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para poner en marcha la operación, el pasado 3 de octubre los comandantes de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila, y de la 8/a. Zona Militar, en Reynosa, Tamaulipas, establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de EE.UU.

La Defensa precisó que la operación se desarrolla bajo el esquema de que cada fuerza actúa en su propio territorio.