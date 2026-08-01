Ellie Goulding presenta “4 Seasons”, su nuevo sencillo

Hoy, la aclamada cantante y compositora Ellie Goulding lanza su nuevo sencillo “4 Seasons”, incluido en su esperado sexto álbum de estudio, I Know Too Much, que estará disponible el 4 de septiembre a través de Polydor Records.

Tras la mordaz “Black Prada Dress”, “4 Seasons” muestra un lado más suave y vulnerable de Goulding. Su conmovedora combinación de guitarra acústica y atmósferas expansivas retrata los primeros y embriagadores pasos del amor.

Estrenada en Later… With Jools Holland en junio y disponible para verse hoy en YouTube, “4 Seasons” fue coescrita y producida por Jack Rochon, colaborador de Beyoncé y productor ejecutivo de I Know Too Much. Goulding se puso en contacto con él por primera vez a través de TikTok, antes de que ambos crearan el álbum juntos durante los últimos dos años.

““El álbum nació de la idea de que quizá podemos saber demasiado. Existe cierto tipo de libertad en la tranquilidad de no saber”, comenta Goulding sobre I Know Too Much. “Este álbum es una colección de canciones que representan una encrucijada en mi vida, en la que comprendí lo que la libertad de no saber me había regalado en el pasado y, al mismo tiempo, un momento en el que estoy a punto de entender el verdadero poder que existe en saber. En medio del caos de este gran cambio, acudí a mi zona de confort y encontré refugio en el estudio. Mi instinto inicial era que no sabía hacia dónde se dirigía todo, pero sí sabía que necesitaba estar en el estudio. Escribir una canción siempre ha sido mi mejor forma de terapia.”

Como muestra de la honestidad emocional y la visión artística innovadora presentes en todo I Know Too Much, la combinación de instrumentación orgánica y brillantes elementos electrónicos de “4 Seasons” también deja escuchar un hilo conductor que atraviesa toda la carrera de Goulding, remontándose a las canciones que la llevaron a convertirse en una de las artistas más exitosas del siglo XXI.

Durante los últimos 17 años, Ellie Goulding ha acumulado más de 55 mil millones de reproducciones a nivel mundial y ha vendido más de 44 millones de álbumes. Se encuentra entre las cinco artistas británicas más escuchadas del mundo, junto a Adele, y posee el récord del Reino Unido por la mayor cantidad de álbumes No. 1 de una artista británica, además del récord por el mayor número de entradas en la lista británica de sencillos para una solista británica en la historia.

El trabajo de Ellie continúa llegando e inspirando a nuevos seguidores. El mes pasado, se presentó durante el medio tiempo del partido de cuartos de final de Inglaterra contra Noruega en la Copa Mundial y prestó su inconfundible voz al nuevo sencillo de Muse, “Hush”, uno de los momentos más destacados de The Wow! Signal, el más reciente álbum del trío, ampliamente reconocido como su mejor trabajo en décadas.

Ellie Goulding continúa siendo una de las artistas más virales del pop, posicionándose repetidamente entre las tendencias en redes sociales de todo el mundo. Su éxito de 2009,“Starry Eyed”, regresó recientemente a las listas oficiales del Reino Unido después de alcanzar elNo. 1 en TikTok a principios de este año, reafirmando aún más su estatus como una de las voces más duraderas e influyentes del pop.