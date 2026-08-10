Eliminan algunas canciones de Taylor Swift utilizadas en videos en redes de Trump y la Casa Blanca

Algunas canciones de Taylor Swift han sido eliminadas de los videos de redes sociales publicados por el equipo del presidente Donald Trump y la Casa Blanca, que ha utilizado dos de las canciones de la superestrella estadounidense durante la última semana.

Swift no se ha pronunciado recientemente sobre Trump, aunque apoyó a su rival demócrata, la entonces vicepresidenta Kamala Harris, en 2024.

Durante la campaña de 2020, Swift publicó en redes sociales que Trump era “muy consciente de que no lo queremos como presidente”.

Trump ha criticado repetidamente a Swift. Después de que ella respaldara a Harris, el republicano dijo en las redes sociales: “¡odio a Taylor Swift!”. El año pasado escribió: “¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘odio a Taylor Swift’, ya no es ‘sexy’?”.

Decenas de artistas, entre ellos Sabrina Carpenter y Ariana Grande, han pedido a la administración Trump que no utilice sus canciones.

La campaña de Trump utilizó dos canciones de Swift la semana pasada en su página de TikTok. Una de ellas, jugando con la letra, tenía el siguiente texto: “Red (Versión de Donald Trump). Red (Taylor Swift escribió un álbum completo sobre los republicanos). Donald Trump. Todo ha cambiado (en nuestra frontera sur). Donald Trump. Nunca volveremos a estar juntos (la administración Biden-Harris). Donald Trump. La última vez (un autógrafo dirige el país)”. Hacía referencia a canciones famosas de la estrella del pop.

En junio, la campaña de Trump publicó un video en la plataforma de videos cortos con la nueva canción de Taylor Swift para “Toy Story 5”, “I Knew It, I Knew You”.

El video corto tenía el siguiente título: “Nadie ama más a nuestro país y al pueblo estadounidense que el presidente Donald J. Trump”. En él se le veía interactuando con niños en la Casa Blanca, bailando en un combate de la UFC y apareciendo en un mitin.

Era la tercera vez en los últimos meses que la administración Trump o su campaña utilizaban una de las canciones de la estrella del pop ganadora del premio Grammy.

En abril, la Casa Blanca compartió un video que mostraba a la tripulación del Artemis II reuniéndose con Trump en la Casa Blanca el día anterior. El video utilizaba la canción “High Infidelity” de Swift y la letra de la misma: “¿De verdad quieres saber dónde estaba el 29 de abril?”.

En noviembre, la Casa Blanca compartió otro video de TikTok con la canción “The Fate of Ophelia” del álbum “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift, que se había lanzado el mes anterior. El video incluía imágenes de la bandera estadounidense, monumentos y varias fotos de Trump, incluida su foto policial de 2023.