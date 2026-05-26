Eligió FGR instrumento procesal para Maru y mediático para Rocha Moya, no hay citatorio para gobernador de Sinaloa: abogado

El abogado Rafa Escobar (@REscobarOficial) publicó en su cuenta de X que, luego de una búsqueda de 48 horas, no encontró citatorio alguno de la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

Rastreé durante 48 horas el oficio del “citatorio” de la FGR a Rubén Rocha Moya.

No existe públicamente.

🟢 El de @MaruCampos (PAN, Chihuahua) sí es verificable:

• Oficio: FEILC-EIL-II-018/2026

• Carpeta: FED/FEILC/FEILC-CHIH/000001/2026

• Notificación filmada en Palacio de… pic.twitter.com/iRvZifa4kK — 𝓡𝓪𝓯𝓪 𝓔𝓼𝓬𝓸𝓫𝓪𝓻™️ (@REscobarOficial) May 26, 2026

En este sentido, señaló que no hay oficio publicado, carpeta de investigación identificada, acta de notificación, video y/o fotografía de entrega, fecha ni sede por lo que la única evidencia de que se citó a Rocha Moya es un comunicado de la FGR y una publicación en X del propio gobernador con licencia.

El abogado hace notar que caso contrario, con el citatorio de Maru Campos existe video del momento en que arriban dos agentes del Ministerio Público de la FGR, se identifican y entregan el citatorio.

Asimismo, se divulgó el citatorio cuyo oficio se identifica bajo el folio FEILC-EIL-II-018/2026, dentro de la carpeta FED/FEILC/FEILC-CHIH/000001/2026 entregado por los agentes Joel Cruz y Roberto Chaparro para que comparezca en calidad de testigo el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas en la delegación de Ciudad Juárez.

“Un citatorio es un acto procesal: oficio, fecha, hora, sede, notificación documentada. Un comunicado de prensa no lo es”, apunta Rafa Escobar al recordar que según la Secretaría de Gobernación (Segob): “no hay interés político”.

Agregó que: “Para quien pregunte la diferencia técnica: una comparecencia notificada por oficio activa obligaciones procesales verificables (art. 91 CNPP). Un comunicado de prensa, no. La FGR escogió un instrumento procesal para Maru Campos y un instrumento mediático para Rocha Moya”.