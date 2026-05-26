Exportaciones e importaciones de México baten récords con alzas de 32% y 24% en abril

Las exportaciones e importaciones de productos de México batieron récords en abril, con alzas interanuales de 32.6 y 24.1% respectivamente, informó este lunes el Inegi.

Por un lado, las exportaciones mexicanas registraron su mayor tasa de crecimiento desde junio de 2021 y alcanzaron 72,041.8 millones de dólares.

En sentido contrario, las importaciones subieron hasta 67,521.8 millones de dólares y, con ello, México logró un superávit de 4,520 millones de dólares en su balanza comercial.

Todas las divisas tanto de las exportaciones como de las importaciones tuvieron crecimientos a tasas anuales.

Al interior, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 65,687 millones de dólares, lo que representó un incremento de 34.0 por ciento.

Las mayores alzas se observaron en las exportaciones de productos de la minerometalurgia (42.5%), de alimentos, bebidas y tabaco(16.8%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (15.9%), y de productos automotrices (8.2 por ciento).

A su vez, el aumento anual de las exportaciones de productos automotrices derivó de un ascenso de 5.8% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 22.5% en las dirigidas a otros mercados.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones petroleras fue de 2,047 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,363 millones de ventas de petróleo crudo y de 684 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

Durante ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 94.99 dólares por barril, cifra mayor en 10.89 dólares a la del mes previo y en 33.98 dólares a la de abril de 2025. El nivel de crudo exportado se ubicó en 478,000 barriles diarios, nivel inferior al de 495,000 barriles diarios de marzo de 2026 y al de 726,000 barriles diarios de abril de 2025.

En el cuarto mes de 2026, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesquerasfue de 2,230 millones de dólares, nivel similar al del mismo mes de 2025 (variación anual de 0.1 por ciento).

Los mayores avances anuales se registraron en las exportaciones de melón, sandía y papaya (73.2%), de cítricos (55.8%), de frutas y frutos comestibles (32.9%), de jitomate (24.3%), y de legumbres y hortalizas frescas (15.9 por ciento).

Por el contrario, los descensos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de fresas frescas (56.5%) y de aguacate (28.8 por ciento). Las exportaciones extractivas se ubicaron en 2,078 millones de dólares, con un alza anual de 71.0 por ciento.

En el periodo enero-abril de 2026, el valor de las exportaciones totales sumó 247,628 millones de dólares, que significó un crecimiento anual de 21.8 por ciento. Dicha tasa derivó de un aumento de 23.4% en las exportaciones no petroleras y de una disminución de 17.2% en las petroleras.

En el mes de referencia, las importaciones de bienes de consumo llegaron a 8,499 millones de dólares, cifra que significó un ascenso anual de 7.7 por ciento.

Dicha tasa resultó de un avance de 11.0% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de una caída de 5.3% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 54 228 millones de dólares, nivel superior en 29.8% al reportado en abril de 2025.

A su vez, esta cifra derivó de un alza de 31.9% en las importaciones de productos no petroleros de uso intermedio y de 3.8% en las de bienes petroleros de uso intermedio.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,794 millones de dólares, lo que implicó un alza anual de 1.3 por ciento.

En el primer cuatrimestre de 2026, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 244,120 millones de dólares, monto mayor en 19.9% al observado en igual lapso de 2025. A su interior, las importaciones no petroleras subieron 21.5% y las petroleras, 1.1%, a tasa anual.