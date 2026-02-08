Elementos K9 de la SSPE realizan acciones solidarias en Chihuahua capital

Elementos del Grupo Especial K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron diversas acciones de apoyo social en la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de brindar ayuda a personas y familias en situación de vulnerabilidad, así como fortalecer los vínculos de cercanía con la ciudadanía.

Durante la tarde del 7 de febrero, el personal del Grupo K9 llevó a cabo la donación de despensas a 10 familias del asentamiento indígena denominado Oasis, ubicado en la colonia Alfredo Chávez. Esta actividad se realizó en coordinación con elementos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, quienes identificaron previamente a los hogares con mayor necesidad para canalizar el apoyo de manera directa.

De manera paralela, durante ese mismo día, los elementos también acudieron al Hospital Morelos, donde entregaron alimentos a personas que se encontraban a la espera de noticias sobre la salud de sus seres queridos, como una muestra de solidaridad y acompañamiento en momentos difíciles.

Estas acciones fueron una iniciativa del propio personal K9, adscrito a la Subsecretaría de Despliegue Policial, quienes de manera voluntaria impulsaron estas actividades con un enfoque humano y de proximidad social.

Durante las visitas, los elementos estuvieron acompañados por el ejemplar canino “Rocky”, quien interactuó con las y los ciudadanos, generando momentos de convivencia y alegría, particularmente entre niñas y niños.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que este tipo de labores reflejan los valores, la vocación de servicio y el compromiso social de las y los policías estatales, y forman parte de la estrategia de Seguridad Pública encabezada por el secretario Gilberto Loya, que prioriza la participación ciudadana y la vinculación comunitaria, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.