Detiene AEI Noroeste a pareja en posesión de cristal en Galeana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a una pareja que se identificaron como Jasmín C. P., y Mariano S. F., por desobediencia y resistencia de particulares y delitos contra la salud, en el municipio de Galeana.

Personal del Ejército Mexicano, colaboró con la detención que se llevó a cabo en calle Miguel Hidalgo, de la colonia Abdeniego García, en donde al ser revisados, al masculino se le encontró entre sus pertenencias 1.80 gramos de la droga cristal, mientras que la mujer ejerció actos de agresión en contra de la autoridad.

Los detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público del fuero común, quien continuará con las indagatorias correspondientes y así resolver su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).