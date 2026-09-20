Rusia confirma reunión con EU para abordar sus diferencias tras nuevas sanciones contra Moscú

Representantes de Rusia y Estados Unidos se reunirán en las próximas semanas para abordar las diferencias entre ambas partes, informó este domingo el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov.

“En las próximas semanas”, dijo el diplomático a la agencia Novosti al responder a una pregunta sobre los planes de celebrar contactos con Estados Unidos.

Según el viceministro, estas reuniones se han vuelto habituales.

“Creemos que son útiles. Sin embargo, el ritmo de progreso en términos de avances sustanciales es menor de lo deseado y de lo esperado. No obstante, no abandonaremos este esfuerzo y seguiremos adelante”, recalcó.

Estas declaraciones se producen poco después de la aprobación de una ley en Estados Unidos que amplía las sanciones contra Rusia y permite imponer aranceles de hasta el 100% a los países que compren energía rusa.

El portavoz ruso, Dmitri Peskov, dijo el sábado que la ley, ratificada el viernes por el mandatario estadounidense, Donald Trump, “definitivamente no puede tener un impacto positivo” sobre las negociaciones entre ambos y el conflicto en Ucrania.

Trump firmó el viernes la ley aprobada previamente por el Congreso que amplía las sanciones contra Rusia e Irán y permite imponer aranceles de hasta el 100% a los países que compren energía rusa.

El proyecto, denominado Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026 contempla sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de medidas contra la denominada “flota en la sombra” de petroleros utilizada para sortear las restricciones occidentales.

La ley, impulsada por el fallecido senador Graham, no establece automáticamente los aranceles, pero faculta al Ejecutivo para aplicarlos a compradores de petróleo y gas rusos, una medida que afectaría especialmente a países como China e India.