El tenista alemán Zverev asegura el puesto 1 del ranking de fin de año 

El alemán Alexander Zverev celebra tras vencer al francés Quentin Halys durante su partido de individuales masculino en el torneo de tenis Masters de Shanghái, en Shanghái, ayer 11 de octubre de 2026. Foto AFP

Shanghai, China. Alexander Zverev aseguró el lunes el puesto número 1 del ranking de fin de año para coronar una temporada en la que conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam.

Con la ayuda de una lesión al final de la temporada de Jannik Sinner, el alemán de 29 años se convertirá en el jugador de mayor edad en conseguir por primera vez el honor de terminar el año como número 1, informó el circuito ATP.

Zverev actualmente es el número 2, pero desplazará al número 1 Sinner antes de que termine la temporada el próximo mes. La primera fecha posible en la que Zverev escalará a la cima será el 2 de noviembre, aunque tiene la certeza matemática de quedarse con el primer puesto cuando se publiquen las clasificaciones finales de la temporada el 23 de noviembre.

Se aseguró terminar como número 1 cuando el número 3 Carlos Alcaraz sucumbió el lunes ante Zizou Bergs en el Masters de Shanghái.

Este año, Zverev atrapó los títulos de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos, y además alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y la final de Wimbledon.

Antes de este año, sus mejores resultados en Grand Slam habían sido tres finales.

“Ha sido una temporada fantástica para mí, ganando en París y Nueva York, y saber que terminaré el año en lo más alto del ranking es como un sueño hecho realidad”, manifestó Zverev.

“Se ha invertido muchísimo trabajo y esfuerzo para lograr este objetivo, especialmente después de regresar de la lesión de tobillo”, añadió Zverev, en referencia a cuando se torció gravemente el tobillo derecho durante una semifinal de Roland Garros de 2022 contra Rafael Nadal y fue retirado en una silla de ruedas.

Zverev tiene previsto enfrentar a Alexander Bublik en Shanghái mañana.

Sinner, que no juega desde que venció a Zverev en la final de Wimbledon en julio, anunció la semana pasada que se perderá el resto de la temporada debido a una inflamación en la rodilla derecha.

En 2024, Zverev terminó por primera vez como número 2 del ranking de fin de año.