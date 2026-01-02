El mexicano Julián Araujo llega al Celtic de Escocia

En Escocia, el zaguero Julián Araujo fue anunciado como nuevo refuerzo del Celtic luego de un breve paso por el Bournemouth inglés, en el que prácticamente no tuvo actividad el semestre pasado. El seleccionado nacional estará cedido por lo que resta de temporada.

“Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y deseo empezar a trabajar duro con mis compañeros, para brindarles éxitos a nuestros aficionados. Sé lo que se exige en un club como el Celtic, pero estoy preparado para ello”, declaró Araujo al portal oficial del equipo.

Tras militar en Las Palmas y formar parte del Barcelona en divisiones menores, el jugador nacido en Los Ángeles, California, llegó a Inglaterra en 2024 con el Bournemouth. Sin embargo, tuvo pocas oportunidades de ver acción en la Liga Premier.

Su partido más reciente fue en agosto del año pasado, en el que salió expulsado por doble tarjeta amarilla. El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, sigue de cerca el proceso de Araujo rumbo a la Copa Mundial 2026.