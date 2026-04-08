El mexicano Alejandro Kirk estará fuera seis semanas tras ser operado en un pulgar

El catcher All-Star de los Toronto Blue Jays, Alejandro Kirk, fue operado de una fractura en el pulgar izquierdo y se espera que esté fuera aproximadamente seis semanas, según informó el manager John Schneider a la prensa el martes.

Kirk sufrió la lesión al conectar un foul tip durante la derrota de Toronto ante los Chicago White Sox, el viernes. Fue colocado en la lista de lesionados de 10 días y luego consultó con un especialista en manos, quien recomendó la cirugía.

Schneider indicó que a Kirk le colocaron un tornillo en el pulgar como parte del procedimiento.

Kirk viene de una temporada en la que bateó .282 con 15 jonrones y obtuvo su segunda invitación al Juego de Estrellas. Tyler Heineman y el novato Brandon Valenzuela reemplazarán a Kirk en un equipo de los Blue Jays que ha tenido un inicio de temporada complicado en 2026, con un récord de 4-6 al comenzar la jornada del martes.

Los actuales campeones de la Liga Americana se han visto afectados por las lesiones.