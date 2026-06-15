Extensión de licencia de paternidad busca que padres también se involucren en cuidado de los hijos, destaca Alma Portillo

Después de presentar este día una reforma para extender la licencia de paternidad de 5 días hasta 12 semanas, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, destacó que esta propuesta busca que los padres también estén presentes en el cuidado de los hijos, una tarea que prácticamente ha sido relegada para las madres de familia.

“Esta aplicación sería paulatina, sería gradual. Sin embargo, creemos desde Movimiento Ciudadano que tanto el padre como la madre se deben involucrar de una manera equitativa. Y esto responde también y va de la mano junto con la iniciativa que hemos presentado en el Congreso del Estado de Chihuahua sobre el derecho al cuidado. Históricamente, quienes nos hemos dedicado al cuidado de hijas, hijos, padres, familia, pues somos principalmente las mujeres. Y con esta iniciativa, lo que buscamos es que también los padres se involucren en el cuidado de los niños y, sobre todo, que creemos también muy importante, es que los niños necesitan el cuidado de ambos padres por igual”, explicó Portillo Lerma.

La legisladora parralense añadió que “es un derecho que deben tener los padres tener esta licencia de paternidad con goce de sueldo. Y también es un llamado que hacemos a las empresas a que atiendan la realidad que se vive en nuestro país. Sabemos que incluso es muy difícil para muchísimas madres de familia ausentarse un día laboral por cuestión de enfermedad de alguna hija, hijo, para atender asuntos escolares también de nuestros hijos”.

Alma Portillo añadió que “en siete estados de la República ya se presentó esta misma iniciativa por parte de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Y aunque en muchos Congresos somos minoría, se ha aprobado en algunos por unanimidad. Entonces, esto es un indicador muy positivo para el estado de Chihuahua para que muy próximamente los padres de familia también puedan gozar de licencias de paternidad mayores a cinco días, que es lo que actualmente es la realidad de quienes se convierten en padres de familia”.