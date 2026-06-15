Trump desmiente a Vance: el magnate rechaza que EU vaya entregar 300 mdd a Irán para su reconstrucción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este lunes las declaraciones del vicepresidente JD Vance sobre un eventual acceso de Irán a recursos para su reconstrucción y rechazó que Washington vaya a financiar al país persa tras el acuerdo anunciado entre ambas partes.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó: “¡Irán ha prometido no tener nunca armas nucleares! Además, la historia de que Estados Unidos le está pagando a Irán 300 millones de dólares es una noticia falsa, difundida por los demócratas”.

La declaración contradice lo expresado horas antes por Vance en una entrevista con CBS News, donde sostuvo que el acuerdo podría derivar en que Irán accediera a un fondo de reconstrucción de hasta 300 mil millones de dólares, financiado por países árabes del golfo Pérsico y condicionado al cumplimiento de compromisos relacionados con el abandono del desarrollo de material nuclear.

Aunque, la diferencia entre ambas declaraciones radica también en el monto mencionado: mientras Trump rechazó una versión sobre 300 millones de dólares, Vance habló de un esquema potencial de 300 mil millones de dólares provenientes de socios regionales y no de pagos directos de Washington, aún sin declarar si fue un error o una aclaración.

A la par, Trump negó que exista un esquema de pagos directos por parte de Estados Unidos hacia Irán, al tiempo que insistió en que el elemento central del entendimiento es el compromiso iraní de no desarrollar armamento nuclear.

La aclaración del mandatario ocurre en medio de versiones encontradas sobre el alcance económico del acuerdo y sobre los mecanismos que podrían incluir alivio de sanciones, liberación de fondos congelados y apoyo internacional condicionado al cumplimiento de futuras negociaciones.