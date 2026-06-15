Nos ven unidos y quieren generar ruido; están aterrados, dice Pérez Cuéllar de propuesta del GPPAN para legislar paridad de género en gubernatura

Ante la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN de legislar respecto a la paridad de género para la gubernatura de Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró que es un asunto que está dirigido hacia su persona para “descarrilarlo”.

“Ahora resultan que están más preocupados por el tema de género. Están aterrados y saben que ya se van. Están haciendo hasta lo imposible por descarrilarme”, dijo Pérez Cuéllar.

Respecto si se llegara a aprobar en el

paquete de reformas electorales que alistan los diputados locales, el alcalde de Juárez añadió que “es un tema que podemos competir en los tribunales y salir adelante. Se van a exhibir aún más”.

“Están buscando generar ruido a nuestro propio proceso interno. No es un tema que fuera dirigido. Nos ven unidos y quieren generar ruido. Están torciendo la interpretación de este mandato. Se hace desde un punto de partida, de lo contrario, le pones una dedicatoria”, enfatizó Pérez Cuéllar.