“¡Chihuahua va con todo!”: Octavio Borunda se reúne con coordinador nacional electoral del Verde para fortalecer estrategia rumbo a 2027

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Borunda, se reunión con el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, así como con sus homólogos de otros estados del país para fortalecer la estrategia con miras al proceso electoral del 2027.

Así lo señaló el partido Verde a través de redes sociales, en donde destacó el encuentro entre los líderes del PVEM y el coordinador Arturo Escobar:

“Hoy nuestro dirigente estatal, Octavio Borunda, se reunió en el Comité Ejecutivo Nacional con el Coordinador nacional Arturo Escobar, y dirigentes estatales del país para fortalecer la estrategia rumbo a 2027.

En el Partido Verde seguimos trabajando con unidad, visión y compromiso. ¡Chihuahua va con todo!”, señaló la publicación.