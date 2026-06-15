Todos los alcaldes deben comparecer por recursos públicos: CCE por caso Cruz Pérez Cuellar 

Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer que los señalamientos que se le hacen al alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuellar es clara y beneficiosa una auditoría para saber el destino de 118 millones de pesos.

Este recurso es parte del Impuesto Sobre la Renta de los empleados municipales de Ciudad Juárez, mismo que no se vio reflejada en el SAT.

“Pues estos señalamientos que se dan y hoy comparece ante el Congreso Supongo que es una revisión de la Auditoría Superior del Estado, que depende del Congreso. Hay muchas, la auditoría hace muchas observaciones y creo que todos los alcaldes de todos los municipios se debían de comparecer y dar respuesta a las observaciones que les hace la auditoría superior. Desconozco este caso en Ciudad Juárez, pues son recursos, habrá que ver qué dice el alcalde, pero pues no son recursos que se perdieron a lo mejor se gastaron en se invirtieron en el municipio”, comentó.

En este sentido el máximo líder del empresariado destacó que si hay una falla administrativa se tendrá que arreglar pues esto debe pasar en todos los municipios.

“Todos los alcaldes tienen que comparecer para responder a todos los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, que eso es el brazo auditor del Congreso del Estado, y pues a ver qué resulta de esto, pero debe ser una esta comparecencia debe ser una práctica normal que debe usarse siempre”concluyó.