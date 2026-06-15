Lluvias ligeras y máximas de 36°C esta semana: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que existe probabilidad de lluvia para esta semana, del 15 al 19 de junio, además de temperaturas máximas de 36°C y mínimas de 21°C.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se espera una temperatura máxima de 30°C y mínima de 21°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia de un 15 por ciento.

Para este martes se espera temperatura máxima de 34°C y mínima de 22°C, con cielo parcialmente nublado; asimismo, para este, miércoles se espera una temperatura máxima de 36°C, mínima de 22ºC, cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de un 4 por ciento para ambos días.

Además, para este jueves se espera temperatura máxima de 34°C y mínima de 21°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia de un 40 por ciento. Y finalmente, el viernes se espera temperatura máxima de 34°C y mínima de 22°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia de un 20 por ciento.

Recomendaciones en caso de lluvias: