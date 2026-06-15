Denuncia por barredoras la hicieron con alevosía y ventaja debido a mi comparecencia de hoy: Pérez Cuéllar

Ante la denuncia que realizó el PAN a través de sus dirigencias en contra del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, a quien acusan de otorgar un contrato simulado en la adquisición del servicio de barredoras, el Presidente Municipal aseguró que lo hicieron con “alevosía y ventaja”, a sabiendas de que hoy estaría en el Congreso del Estado para rendir un informe respecto a las retenciones del ISR no reportadas al SAT.

“Lo hicieron mintiendo de una manera descarada. Eso lo hicieron con toda la alevosía y ventaja, sabiendo que estaba la comparecencia. Y entonces, aquí tengo un informe de la Auditoría de cumplimiento financiero, dirigido a la diputada Leticia Ortega del 12 de diciembre de 2025. Tengo tres documentos iguales. Y aquí habla de los servicios de arrendamiento, barredoras mecánicas”, argumentó Pérez Cuéllar.

El alcalde de Juárez añadió que “estamos hablando de este año, del 2024, 35 millones de pesos. Dice: se analizó la evidencia de la entrega de los servicios de arrendamiento objeto del contrato respectivo. Y luego dice el documento de la muestra seleccionada y auditada: no se determinaron observaciones. Revisaron por la bitácora de los servicios que se prestaron, que este Congreso aprobó por una unanimidad, que ellos votaron a favor. Aquí está determinado que no hay una sola observación, es decir, de los tres años a la fecha, la Auditoría Superior del Estado revisó los tres años, revisó las bitácoras, vamos a presentar fotografías, videos y evidencia de que están mintiendo”.

“Lo hicieron para descalificar la comparecencia. Insisto, cada día se exhiben más. Mintieron con toda alevosía, pero aquí está. Esas ocho barredoras sí existieron”, afirmó Pérez Cuéllar.