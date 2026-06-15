¿Qué pasó entre Taylor Swift y Keleigh Teller? La amistad que se habría roto por Blake Lively

Fuentes cercanas aseguran que la amistad entre Taylor Swift y Keleigh Teller atraviesa una crisis. Blake Lively y una polémica legal habrían influido en el distanciamiento.

Durante años, Keleigh Teller fue considerada una de las amigas más cercanas de Taylor Swift . Juntas compartieron vacaciones, eventos de la industria del entretenimiento, celebraciones privadas e incluso algunos de los momentos más importantes de la vida reciente de la cantante.

Sin embargo, diversos reportes recientes señalan que la relación entre ambas atraviesa un distanciamiento que ha despertado la curiosidad de los seguidores de la estrella pop.

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Keleigh Teller?

Aunque ninguna de las dos ha confirmado públicamente una ruptura de amistad, fuentes citadas por Page Six aseguran que la dinámica entre ambas ya no sería la misma. El supuesto enfriamiento coincide con una serie de controversias que involucran a Blake Lively, una de las amigas más conocidas de Swift y una figura central dentro de su círculo social.

Taylor Swift y Keleigh Teller comenzaron a estrechar su relación hace más de una década. La actriz y modelo, casada con el actor Miles Teller, pasó de ser una conocida de la cantante a convertirse en una de sus confidentes más visibles.

Keleigh Teller (Getty Images)

La amistad quedó documentada en múltiples ocasiones. Keleigh acompañó a Swift en fiestas privadas, celebraciones de cumpleaños, ceremonias de premios y reuniones con otras integrantes de su famoso grupo de amigas.

Durante la gira The Eras Tour, también fue vista apoyando a la cantante en varias fechas, reforzando la percepción de una relación sólida y cercana.

Incluso cuando Taylor Swift comenzó su romance con Travis Kelce, Keleigh fue una de las personas que formó parte de ese círculo íntimo que acompañó a la pareja durante sus primeras apariciones públicas. Por ello, los rumores de un posible distanciamiento sorprendieron a muchos seguidores.

Taylor Swift (Getty Images)

El papel de Blake Lively en la polémica

De acuerdo con los reportes de Page Six, el presunto conflicto estaría relacionado con las tensiones surgidas alrededor de Blake Lively y la batalla legal que ha acaparado titulares en los últimos meses.

Según algunas fuentes, Teller comenzó a distanciarse de Swift tras conocer detalles relacionados con la disputa legal de Lively con el actor Justin Baldoni.

Ice Spice, Keleigh Teller, Taylor Swift, Ashley Avignone y Blake Lively. (Getty Images)

Según se informa, Teller se sentía incómoda con las acusaciones de que Lively se refería a Swift como uno de sus “dragones” que la “protegerían” y “lucharían” por ella.

Una fuente cercana a la familia declaró a Page Six : “Keleigh no quería formar parte de esto”. La fuente añadió que Teller “no podía creer que se estuvieran hablando así”.

El informe alegaba además que Lively se sentía amenazada por la creciente amistad entre Swift y Teller, que supuestamente se fortaleció después de que Swift comenzara a salir con la estrella de la NFL Travis Kelce en 2023. Según la fuente, Lively supuestamente “intentó destruir su amistad para ser la favorita de Taylor”.