El mensaje de Maru-Cacería morena-Ariadna y los candidateables-¿Soberanía o narcosoberanía?

“No es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”. Esas fueron algunas de las palabras que anoche la gobernadora Maru Campos dijo durante un mensaje, luego de que el morenismo reactivara la cacería que trae en su contra y así intentar esconder la basura bajo la alfombra, esa basura que representan los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado de trabajar para el narcotráfico y de los otros tantos gobernadores y políticos morenistas que también están señalados de tener nexos con el crimen organizado.

Y aunque no se necesitan más de dos dedos de frente para asumir que, efectivamente, no es lo mismo una cosa que la otra, el fanatismo y la politiquería de Morena afirman lo contrario: para ellos es más grave una supuesta “violación a la soberanía” al hecho de que un gobernador entregue su estado a la delincuencia organizada, tan es así que este sábado alistan una marcha en contra de la Gobernadora chihuahuense encabezada por la dirigente nacional Ariadna Montiel, quien ayer se plantó en la capital para anunciarla y de paso evadir los cuestionamientos acerca del presunto narcogobernador sinaloense.

La respuesta no se hizo esperar por parte de los líderes panistas, como lo son la dirigente estatal Daniela Álvarez y el coordinador de la bancada en el Congreso local, Alfredo Chávez, quienes lanzaron un grito de guerra a Morena: no van a permitir que un “narcopartido” se apodere de Chihuahua para entregarlo al crimen organizado, además de que la fiscal encargada de investigar el embrollo de la presunta injerencia de agentes extranjeros en el operativo que desmanteló el narcolaboratorio, Wendy Chávez, ofreció más detalles al respecto, como el hecho de que sí detectaron a personas extranjeras que se sumaron al convoy, los cuales no portaban uniformes ni insignias, pero que uno de ellos sí estaba armado. Así que como también dijo la Gobernadora, “caiga quien caiga”, la Fiscalía General del Estado tiene la orden de dar con la verdad… y todo apunta a que en la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas tienen la respuesta.

******

Por cierto, y a propósito del mensaje que publicó la gobernadora Maru Campos para responder a las acusaciones de Morena, la dirigente nacional Ariadna Montiel compartió el video de la jefa del Ejecutivo chihuahuense en su muro de Facebook, y vaya debate que se armó en los comentarios, lo que demostró que la guerra que los morenos han desatado contra Maru, ha rozado ya la polarización. Por un lado, no faltaron quienes secundaron a Montiel y acusaron a la chihuahuense de “traición a la patria”, pero por el otro, abundaron los mensajes de apoyo hacia la Gobernadora de Chihuahua, al destacar que ella sí combate al narcotráfico y no se alía con criminales como sí lo hacen los políticos de Morena. Es decir, sucede lo que era de esperarse: polarización, dos visiones distintas y una división de opiniones que, otra vez y como suele ocurrir históricamente con el Estado Grande, es motivo para que el país reflexione: para qué se defiende la soberanía nacional, cuando el territorio mexicano ya está en poder de los cárteles del narcotráfico.

******

Siguiendo con los ecos de la primera visita oficial de Ariadna Montiel como dirigente nacional de Morena, más allá de la marcha a la que convocó para este sábado, la lectura política no se hizo esperar, pues prácticamente ya dejó la batalla por la candidatura grande entre dos aspirantes: el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y la senadora con licencia Andrea Chávez, de quienes estuvo flanqueada al momento del anuncio. Por supuesto que llamó la atención la ausencia del senador Juan Carlos Loera, a quien tal parece que ya poco o nada lo toman en cuenta en las decisiones de la cúpula morenista, tan es así que anoche tuvo que salir a ofrecer un mensaje en sus redes sociales de que sí participaría en la mentada marcha. Él en su momento ya dijo que irá por la alcaldía de Juárez, y pudiera ponerse de argumento que la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, otra aspirante natural a dicha Alcaldía, tampoco estuvo presente, sin embargo, su ausencia fue aclarada por Ariadna al afirmar que no la convocó porque es funcionaria.

Y aunque la jefa nacional de Morena pretendió dar un mensaje de unidad al salir rodeada de Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, así como del coordinador de la bancada en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada y la dirigente estatal Briguite Granados, los cuales en marzo tuvieron roces por el acompañamiento y apoyo a los ya mencionados aspirantes a la gubernatura, lo que se resume es que la poderosa exsecretaria del Bienestar ha apostado porque su grupo respalde al alcalde de Juárez y permitir que quienes apuestan por Chávez Treviño, también hagan su luchita. El resto y los que no se alineen, ya saben qué esperar.

******

Es así que mientras entre morenos y panistas ayer saltaron chispas y la declaratoria de guerra electoral está echada, los que anduvieron en festejos y se reunieron para celebrar el Día de las Madres en la sede del Comité Directivo Municipal ahí en la calle Progreso, son los priistas que encabeza Alex Domínguez, quien regresó con otros bríos después de su visita al Vaticano. Así que ahí anduvieron en la pachanga el dirigente municipal del PRI en la capital, Pedro Beristáin, las regidoras Ana Lilia Orozco y Rosy Carmona, así como el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez y el diputado local José Luis Villalobos, los cuales fueron de los más solicitados para las fotos con las mamás tricolores. Todo esto previo a que este fin de semana comenzarán los registros oficiales de “defensores”, que no es otra cosa que un registro previo para todos aquellos que aspiran a estar en la boleta el próximo año.

******

Por fin, hoy los líderes de las diversas cámaras empresariales se reunirán con el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Pepe Granillo. El objetivo de la reunión es revisar cómo van los proyectos que se planearon, y pactaron, en lo que respecta a la obra pública que realizará la administración estatal tras el incremento al ISN, obras que ya están más que listas para iniciar y que ya nada más requieren el visto bueno de los involucrados y por supuesto de los líderes empresariales. Los que saben del encuentro nos dicen que a la reunión con Granillo acudirán el Consejo Coordinador Empresarial, CMIC, Canacintra, Index y prácticamente todas las cámaras que integran el CCE que preside Polo Mares.