“El Grande de Chihuahua”, máximo reconocimiento en ExpoGan Chihuahua a la calidad genética del sector ganadero

Chihuahua, Chih.- Con la celebración de “El Grande de Chihuahua”, que reconoció a los ejemplares bovinos y equinos más destacados de la exposición, concluyó la ExpoGan Chihuahua 2026, la Auténtica Fiesta Ganadera, que durante 11 días reunió a productores, expositores, familias y visitantes en torno a la tradición y la grandeza de la ganadería chihuahuense.

Durante el evento de clausura, el secretario del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), Florencio Ramos Quevedo, agradeció especialmente a los expositores por su participación y por presentar la mejor genética de México, demostrando la calidad, el compromiso y la fortaleza del sector ganadero, así como la unidad que distingue a los productores.

Asimismo, expresó el orgullo y la satisfacción de concluir esta edición, al tiempo que reconoció el extraordinario trabajo del Comité ExpoGan y de su presidente, Miguel Pérez Carrillo, así como el esfuerzo de cada expositor, patrocinador, colaborador y visitante que hizo posible esta gran celebración. Asimismo, manifestó su confianza en que ExpoGan 2027 representará una nueva oportunidad para seguir creciendo, innovando y fortaleciendo las tradiciones, impulsando el desarrollo y la grandeza de la ganadería de Chihuahua.

En la ceremonia estuvieron presentes Miguel Pérez Carrillo, presidente del Comité ExpoGan; Jorge Varela Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de la UGRCH y Juan Carlos Flores, jefe de Ganadería de Gobierno del Estado, quienes acompañaron la entrega de reconocimientos a los ejemplares ganadores de esta edición.

En la categoría de bovinos, los máximos reconocimientos fueron para VCC ZAFIRO 468M7, propiedad de la familia Carreón Carreón, de Santa María del Oro, Durango, distinguida como La Grande de Chihuahua; y BRINKS RED BULL 032N2, de Camp Cooley Las Güeras, propiedad de la familia Fernández Urquidi, de Buenaventura, Chihuahua, nombrado El Grande de Chihuahua.

En equinos, el reconocimiento de La Grande de Chihuahua fue para SQ PÍRATE GIRL, de AT Rancing Horses, propiedad de la familia Trevizo Durán; mientras que el título de El Grande de Chihuahua correspondió a SMOKING GUN, propiedad del licenciado Raúl Yáñez Bustillos.

La UGRCh expresó su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible ExpoGan Chihuahua 2026: al Comité organizador, al staff, a los locatarios, expositores, patrocinadores y colaboradores que, con su trabajo y compromiso, contribuyeron al desarrollo de esta gran fiesta.

De manera especial, reconoció a las familias y a los miles de chihuahuenses que visitaron el recinto, participaron en las actividades y dieron vida a esta celebración, reafirmando el arraigo y el orgullo que representa la ganadería para Chihuahua.

Con gran satisfacción, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua concluye esta edición y refrenda su compromiso de seguir impulsando los espacios que fortalecen al sector, preservan sus tradiciones y proyectan la calidad de la ganadería chihuahuense.

¡Nos vemos en 2027! ExpoGan, la Auténtica Fiesta Ganadera.