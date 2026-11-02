Captan brutal agresión contra joven en calles de Canadá

Una joven fue víctima de una agresión repentina mientras caminaba por el centro de Guelph, en Ontario, Canadá, luego de que una mujer le propinara un fuerte golpe en la cabeza que la hizo caer sobre la banqueta. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa a la presunta agresora caminando por la acera hasta encontrarse con la víctima, quien iba acompañada de una amiga. Sin mediar palabra ni mostrar algún motivo aparente, la mujer lanzó un puñetazo directo a la sien de la joven, quien cayó de inmediato al suelo por la fuerza del impacto.

Tras la agresión, la señalada continuó caminando con aparente tranquilidad, sin detenerse para auxiliar a la víctima, quien permaneció tendida sobre la banqueta mientras su acompañante presenciaba lo ocurrido.

El ataque habría ocurrido este jueves y, de acuerdo con los reportes disponibles, no se ha establecido un motivo aparente que explique la agresión. La grabación de seguridad documentó el momento del golpe y la posterior huida de la presunta responsable.

Información tomada de Agencias