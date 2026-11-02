Prevén lluvias al noroeste de la entidad, clima cálido en la capital

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que para este lunes 02 de noviembre se esperan fuertes lluvias en la entidad.

Ello como consecuencia de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, en interacción con el frente frío número 4 en el occidente de Baja California y un río atmosférico.

Al respecto, se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros de acumulación en la región noroeste, así como vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas que podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Para la región serrana se mantiene el pronóstico de temperaturas mínimas entre los 0°C y 5°C, mientras que para la capital las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 29°C.