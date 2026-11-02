Fallece el influencer estadounidense Liam Fitzgerald tras sufrir un accidente de motocicleta

El creador de contenido Liam Fitzgerald falleció a los 29 años de edad la noche del viernes tras sufrir varias lesiones graves a causa de un accidente de motocicleta.

Su novia, Jamie Lyn Rinaldi, confirmó la noticia con un mensaje en sus redes sociales donde detalló que pese a los intentos por reanimarlo, la también estrella de OnlyFans no logró sobrevivir.

“Con profunda tristeza les comparto la devastadora noticia de que Liam murió por un accidente de motocicleta el 30 de octubre a las 2:00 de la mañana”, expresó en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la publicación de su pareja actual, Jamie Lyn Rinaldi, ambos habrían decidido oficializar su relación días antes del mortal accidente.

Por su parte, su amiga Sarah Tena también se sumó a los mensajes por a muerte de Liam Fitzgerald y con una galería de fotografías y videos aseguró:

“yo siempre fui tu vampira, así que ahora supongo que tú serás mi Ángel. Estoy muy enojada con Dios porque te quitó de nuestras vidas, pero supongo que él te necesitaba más”.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el influencer fitnesstuvo un choque aparatoso mientras conducía su motocicleta y posteriormente murió. Dicha información habría salido horas antes de la confirmación hecha por su novia, quien además pidió respeto y privacidad.

El creador de contenido tenía un millón de seguidores en Instagram y su contenido se basaba en el cuidado personal, la moda y el deporte. En algunas fotografías recientes se le puede ver conduciendo una motocicleta negra marca BMW.

Liam Fitzgerald nació en Evansville, Wisconsin, y permaneció gran parte de su juventud en Washington hasta que cumplió 18 años de edad y se mudó a Arizona hasta que al cumplir 24 se trasladó a Miami, donde residía, según el diario The New York Post.