Gilberto Mora disfruta la Fórmula 1 y respalda a Checo Pérez en el GP de México

El futbolista Gilberto Mora se sumó a la fiesta del automovilismo en la Ciudad de México al asistir este domingo al Gran Premio, donde aprovechó para mostrar su respaldo a Sergio “Checo” Pérez, uno de los pilotos mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

El jugador de los Xolos de Tijuana y mundialista con la Selección Mexicana llegó desde temprana hora al Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir de cerca la emoción de la máxima categoría del automovilismo.

Vestido con indumentaria de la escudería Audi, Mora compartió con los medios de comunicación que su piloto favorito es Checo Pérez, manifestando así su apoyo al representante mexicano en el mundo del deporte motor.

La presencia del joven futbolista en el circuito capitalino reunió dos de las grandes pasiones deportivas de México: el futbol y la Fórmula 1, en una jornada que congregó a miles de aficionados en torno a la velocidad y la competencia.

Información de Agencias