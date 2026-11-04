El diagnóstico de Marco-Carta de Jáuregui a Taboada-Morenos y empresarios-La derrota de Trump

Si todo sale bien, y como sí está atendiéndose como se debe y escuchando a su médico, el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, estaría de regreso al ruedo político en aproximadamente de cuatro a seis a semanas. Y es que para dejarlo claro y aclarar rumores mal intencionados que sólo provocan drama, nos enteramos de primera fuente que la parálisis parcial que sufrió el alcalde con licencia no se debió nada más al estrés o a una situación que comprometa su sistema nervioso, ésta se originó debido a un resfriado bastante fuerte que le dio hace unos 15 días, el cual no fue tratado de manera adecuada debido al ritmo de trabajo que traía el próximo candidato del PAN a la gubernatura, lo que derivó en una otitis, una infección en el oído que afectó un nervio facial, es decir, nada que no se pueda curar con un buen tratamiento que ya comenzó y del cual ya va van dos sesiones de terapia.

Tal ha sido el cuidado por parte de Marco Bonilla a su situación, que ya fue diagnosticado por dos médicos, cuyas revisiones de las tomografías señalan que no existen afectaciones ni alteraciones cerebrales, además de que la clasificación de su parálisis es prácticamente mínima, aunado a que la condición física del eventual candidato a gobernador, como el hecho de ser deportista, no hipertenso y mucho menos diabético, son excelentes noticias para que su rehabilitación vaya de buena manera y esté más rápido de lo planeado de vuelta en la arena grilla, tanto, que estaría listísimo para el arranque de las precampañas.

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Los que se reunieron con el secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Taboada, son los más cercanos colaboradores políticos del exfiscal César Jáuregui. Se trata del exalcalde Juan Blanco, del exdiputado local Roberto Lara y el exfuncionario estatal René Sotelo, los cuales visitaron a Taboada para entregarle una carta escrita del puño y letra de Jáuregui Moreno, quien le solicitó al integrante del CEN que la dirigencia nacional se sume a su defensa, pues es preciso recordar que don César está recluido en el Altiplano no por la acusación de la Fiscalía General del Estado en su contra, sino por el delito de “traición a la patria” que le imputó la Fiscalía General de la República y que un juez federal secundó, motivo por el que vinculó a proceso al exfiscal de Chihuahua, a quien un juez de control acá en este estado ya le había dictado que llevara su proceso en libertad.

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Quien ayer se reunió con líderes empresariales es el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, el cual fue recibido por integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, mismo que preside Polo Mares, así como por el presidente de la COPARMEX, Jorge Treviño y el de INDEX, Jorge Espinosa, entre otros, mismos que recibieron al eventual candidato de Morena a la gubernatura y en donde también se apersonó el empresario Sahir Rentería, quien en días pasados se registró para buscar la candidatura morenista a la alcaldía de Chihuahua capital, respaldado precisamente por Pérez Cuéllar, además de que el empresario ferretero se ha convertido en un vínculo entre el coordinador y los líderes de la llamada IP.

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Tal como se lo adelantamos en este mismo espacio desde hace aproximadamente tres semanas, quien ayer confirmó que irá en busca de ser el candidato de Morena a la diputación federal por el Distrito 8 es el jefe sindical de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas, el cual ante los maestros agremiados a ese poderoso Sindicato, hizo pública su aspiración. Y es que hace aproximadamente unos 35 años que un líder sindical del SNTE en el estado no busca una diputación por tierra, por lo que si todo sale como se vislumbra, la grilla se pondrá intensa y la batalla electoral también, pues el enfrentamiento sería entre el dirigente estatal priista, Alex Domínguez, que iría en busca de su reelección, y el profesor Zendejas, que traerá todo el respaldo de ese poderoso sindicato magisterial.

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Ayer en las elecciones intermedias en los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y a los republicanos les fue mal, muy mal. Perdieron la Cámara de Representantes y el Senado, los estados que antes eran extremadamente republicanos se pintaron de azul, como lo son Texas, Kansas y Carolina del Sur. El descuido de la economía familiar por parte del trumpismo, más ocupado en imponer aranceles, en iniciar un guerra sinsentido contra Irán y en escuchar más al primer ministro de Israel que a los estadounidenses, les costó a Trump y a los republicanos una derrota estrepitosa: un voto de castigo que fue aprovechado por los demócratas. Los analistas geopolíticos afirman que con esta derrota del trumpismo, la presidenta Claudia Sheinbaum respira, sin embargo, al empresario que se volvió presidente del país más poderoso del mundo aún le quedan dos años en el cargo, dos años en los que todavía puede descargar esa ira contra México, ira que ayer se le aglomeró y que no va por quién se la hizo, sino por quién se la pague.