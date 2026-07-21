El detalle mexicano que escondía el vestido de Shakira en la clausura del Mundial 2026

Shakira lució un diseño exclusivo de Roberto Cavalli, confeccionado con más de 200 mil cristales Swarovski. Su creador reveló que tomó como referencia un colorido edificio de la colonia Condesa.

Shakira no solo acaparó las miradas por su actuación durante el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo. El vestuario que lució sobre el escenario también escondía un homenaje muy especial a la Ciudad de México.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F07%2F21%2Fel-detalle-mexicano-que-escondia-el-vestido-de-shakira-en-la-clausura-del-mundial-2026&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019df542-7b4c-73f9-bafd-b5c5e8445050

La cantante colombiana interpretó “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026, junto a Burna Boy en el MetLife Stadium, usando en un diseño exclusivo de Roberto Cavalli confeccionado con más de 200 mil cristales Swarovski. Detrás de la creación estuvo Fausto Puglisi, director creativo de la firma italiana, quien reveló que encontró inspiración en un colorido edificio ubicado en la colonia Condesa.

El detalle mexicano que estuvo presente en el vestido Shakira en el Mundial 2026

El diseño de Shakira combinó un body con cortes laterales y una falda de largas tiras de gasa en tonos rosa, amarillo y naranja, que evocaban los colores de un atardecer y acompañaban el movimiento de la artista durante su presentación.

Shakira (Getty Images)

Fausto Puglisi explicó que buscaba capturar la energía que transmiten tanto Miami Beach como la Ciudad de México, especialmente un rincón muy particular de la Condesa: “Siempre me ha fascinado la energía de Miami Beach y Ciudad de México”, contó el diseñador en entrevista para Page Six.

El diseñador detalló que un edificio de esa zona fue el punto de partida para desarrollar la paleta de colores del vestuario: “Hay un rincón en La Condesa que es rosa mezclado con amarillo brillante y naranja atardecer”.

Shakira (Getty Images)

Para el creativo, el objetivo era traducir en moda la personalidad de la intérprete colombiana: “La mezcla de soul latino, ritmo caribeño, diversión latina, brillo, descaro y sensualidad: eso es exactamente lo que quería plasmar en este look. Shakira encarna ese espíritu sin esfuerzo. Juntos creamos algo audaz, emotivo y vibrante, como una puesta de sol sobre Miami Beach, llena de color, libertad y movimiento”, agregó.

Cada uno de los cristales Swarovski fue colocado a mano durante más de 120 horas de trabajo distribuidas a lo largo de dos semanas, logrando un efecto brillante que destacó bajo las luces del estadio.

Un guiño al inolvidable look de Shakira de Sudáfrica 2010

El vestuario que usó Shakira para el show de medio tiempo también funcionó como un puente entre dos momentos emblemáticos en la historia de la artista colombiana en la Copa del Mundo.

Shakira (Getty Images)

El diseño retomó elementos de los looks creados por Roberto Cavalli para las ceremonias de apertura y clausura del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando interpretó el éxito “Waka Waka (This Time for Africa)”.

La propia cantante explicó a Vogue que el concepto buscaba enlazar ambas etapas de su carrera: “Es un momento de cierre de ciclo; los colores también son similares. Rendimos homenaje al pasado y miramos hacia el futuro”.

Shakira (Getty Images)

Durante gran parte del espectáculo, Shakira actuó descalza y, para el cierre, complementó el look con botines en los mismos tonos del vestido y unas gafas de sol Swarovski. Sus 34 bailarines también vistieron diseños de Roberto Cavalli inspirados en la misma gama cromática, reforzando la estética del atardecer que dominó la presentación.

La actuación de la colombiana formó parte del histórico espectáculo de medio tiempo de la final entre España y Argentina, organizado por Chris Martin, líder de Coldplay, para apoyar el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA. El show también reunió sobre el escenario a Madonna, Justin Bieber, BTS y al director de orquesta Gustavo Dudamel, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del Mundial 2026.