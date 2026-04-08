El detalle entre Zendaya y Sydney Sweeney que pocos notaron durante la premiere de la tercera temporada de ‘Euphoria’

Durante la premiere de la tercera temporada de ‘Euphoria’ resurgió el presunto distanciamiento que hay entre Zendaya y Sydney Sweeney, que ensombreció la producción del programa.

Glamour, actores convertidos en súper estrellas y gran expectativa. Así se vivió la alfombra roja más esperada del mundo de la televisión, pero hubo un detalle en la premiere de la tercera temporada de Euphoria que pocos notaron: no hay una sola fotografía en la que aparezcan Zendaya y Sydney Sweeney juntas en el evento realizado en Los Ángeles.

Zendaya y Sydney Sweeney evitan posar juntas en la premiere de ‘Euphoria’

La noche de este martes, previo al estreno de la tercera y última temporada de Euphoria, la serie de HBO, creada por Sam Levinson, se llevó a cabo la premiere en Los Ángeles a la que acudió el elenco principal de la historia.

El detalle que pocos notaron en la premiere de la tercera temporada de ‘Euphoria’ (Monica Schipper/Getty Images)

Sin embargo, a pesar de todas las oportunidades que tuvieron los protagonistas de posar en grupo —y aunque sí hubo fotos en duplas, tríos y hasta cuartetos—, resaltó el hecho de que ninguna cámara captó a Zendaya y Sydney Sweeney juntas, ni en la alfombra roja ni en la entrada del emblemático Teatro Chino donde se llevó a cabo el evento.

Sydney Sweeney (Monica Schipper/Getty Images)

La alfombra roja de ‘Euphoria’ revivió el presunto distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney

Esta “coincidencia” ocurrida durante la premiere de Euphoria revive el supuesto distanciamiento y el enojo que Sydney Sweeney habría causado en Zendaya (quien además es productora de la serie).

Esto, luego de que Sydney protagonizara una polémica campaña de pantalones de mezclilla que fue analizada e interpretada como un mensaje con tono supremacista, en un momento en el que la sociedad estadounidense vive una tensa polarización debido a cuestiones ideológicas, políticas y sociales exacerbadas por el gobierno de Donald Trump.

Sam Levinson, creador de ‘Euphoria’, junto a las “hermanas”, Sydney Sweeney y Maude Apatow (Presley Ann/Getty Images for HBO)

Zendaya envía un guiño a Tom Holland en la alfombra roja de ‘Euphoria’

Por otra parte, lo que sí quedó a la vista de las lentes fue el diminuto tatuaje que Zendaya lleva en su costado izquierdo.

Se trata de una letra “T” que hace referencia a Tom Holland, su coestrella en el universo de Spider-Man, prometido y probable esposo (todavía no hay nada oficial).

Zendaya dejó ver el diminuto tatuaje de una “T” dedicado a Tom Holland (Monica Schipper/Getty Images)

La polémica campaña de Sydney Sweeney que repercutió en la última temporada de ‘Euphoria’

En julio de 2025, Sydney Sweeney protagonizó una campaña de American Eagle Outfitters con la frase: “Sydney Sweeney has great jeans”. El truco estaba en el doble sentido del slogan: que jugaba con la palabra jeans (pantalones) y genes (genética).

Sydney Sweene apareció en fotos junto a Hunter Schafer, Alexa Demie y Maude Apatow, pero no junto a Zendaya (Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

En varios anuncios, incluso se explicaba qué son los genes, mientras la cámara enfatizaba rasgos físicos de la actriz —rubia, ojos azules— antes de rematar con otra frase: “My jeans are blue”. Al inicio, la campaña fue bien recibida por su originalidad; pero en cuestión de días, el tono cambió.

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El problema no fue el juego de palabras en sí, sino la lectura que se hizo del mensaje. Algunos críticos (incluidos académicos y analistas en medios como Euronews) señalaron que hablar de “buenos genes” en una mujer blanca con rasgos “idealizados” evocaba ideas históricas de superioridad racial.

American Eagle Outfitters hizo gran ruido con los jeans (y los genes) de Sydney Sweeney (Instagram)

Mientras que los opinólogos de redes sociales fueron más directos con sus apreciaciones. La conversación en línea señaló que la campaña contenía un “mensaje supremacista” al que se le comparó con propaganda “aria” y se acusó a la marca de banalizar conceptos con una carga histórica profundamente negativa.

El debate creció porque Estados Unidos vive una polarización donde temas como identidad, raza y política están a la orden del día, impulsados desde la Casa Blanca; y en gran medida porque Sydney Sweeney es abiertamente seguidora del partido republicano.

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Y mientras las voces críticas denunciaban racismo, los comentaristas conservadores defendían la campaña como una exageración orquestada por la llamada “cultura de la cancelación”.

Alexa Demie (vía / Getty images)

Paradójicamente, la controversia benefició a la marca: el ruido mediático impulsó visibilidad e incluso el valor de sus acciones, según reportes de medios estadounidenses.

¿Qué dijo Sydney Sweeney sobre su polémica campaña publicitaria?

Durante varios días tras la controversia causada por la campaña de American Eagle Outfitters, la actriz Sydney Sweeney guardó silencio, lo que intensificó la conversación; y cuando finalmente habló, su postura fue clara pero mesurada. Dijo que estaba “sorprendida” por la interpretación que se había dado.

Además, aseguró que no apoya ninguna ideología de odio y subrayó valores de unidad y respeto. Más adelante reconoció la polémica y señaló que debía ser más consciente del impacto de su imagen pública en el futuro; pero, eso sí, evitó una disculpa frontal o asumir responsabilidad directa por el concepto creativo, lo que también generó críticas en su contra.

La polémica de Sydney Sweeney y su impacto en la tercera temporada de ‘Euphoria’

La controversia causada por la campaña publicitaria de Sydney Sweeney no se quedó en el debate en medios y redes sociales. De acuerdo con distintas publicaciones, también alcanzó su entorno profesional, especialmente el de la serie Euphoria.

Zendaya fue la última en llegar a la premiere de ‘Euphoria’ y posó sola (Monica Schipper/Getty Images)

Algunos medios citaron a fuentes anónimas que aseguraban que surgieron tensiones entre Sydney y Zendaya relacionadas con las diferencias políticas y de imagen pública de ambas actrices, así como que su relación se volvió más distante en eventos y promoción.

Si bien estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por HBO, sí reflejan cómo la polémica trascendió lo mediático y anecdótico y trastocó dinámicas internas del elenco.