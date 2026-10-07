El dedazo fue en Morena, se equivocó diputado Cuauhtémoc: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno respondió al coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada sobre las declaraciones que recientemente hizo sobre la selección de candidaturas en el PAN.

El legislador señaló que el PAN aplicará el método del “dedazo” para colocar a un priísta como candidato a la alcaldía de Chihuahua.

Al respecto, De la Peña recordó las declaraciones de Martín Chaparro, ex dirigente estatal de Morena y ex alcalde suplente en Juárez respecto a su molestia por la imposición de Andrea Chávez como coordinadora en la ciudad fronteriza.

“En donde hubo dedazo fue en Morena, o se confundió de siglas o a lo mejor ya es adivino, ojalá y me la haga buena”, expresó el secretario general.