Al parecer la salud de los jóvenes se ha afectado por el uso del celular, tras un notable aumento de la enfermedad de las hemorroides.

Sin embargo, el uso del celular no es el verdadero problema, sino dónde y cuánto usan los móviles los jóvenes.

Usar el celular en el baño por más de 5 minutos podría causar hemorroides en jóvenes

El uso del celular en el baño podría estar afectando tu salud, según varios estudios se ha comprobado un aumento de las hemorroides en jóvenes.

Tan solo permanecer más de 5 minutos sentados en el baño puede provocar hemorroides, sin embargo, la afectación a tu salud por el celular es que estos minutos son superados por mucho más.

Estudios han comprobado que los jóvenes pueden pasar hasta 20 minutos o más sentado en el baño debido al celular.

Ya que permanecer sentado demasiado tiempo en el baño por estar usando el celular aumenta la presión sobre las almohadillas hemorroidales, lo que puede favorecer su congestión y la aparición de hemorroides.

Los más afectados en padecer hemorroides por estar revisando redes sociales, mensajeando o navegando en la red desde el celular mientras están en el baño son los jóvenes de entre 25 a 34 años de edad.

¿El celular está afectando tu salud? Aumentan las hemorroides en jóvenes (Especial )

Las hemorroides no son lo único que afecta a tu salud por uso del celular

En general el uso del celular trae afectaciones a la salud, sin importar edad y género.

Pues usar el celular excesivamente puede estar afectado tu salud a nivel físico y mental, ya que puede causar: