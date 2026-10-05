Ejercen acción penal vs pareja que causó quemaduras a un niño de 8 años por no lavar bien los trastes

Con sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios, la Fiscalía de Distrito Zona Norte acreditó la probable responsabilidad de los imputados Rosa Alejandra Q.R. y Diego Francisco V.M., por el delito de violencia familiar con penalidad agravada, cometido en perjuicio de un niño de ocho años de edad.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, entres los días 14 y 21 de diciembre de 2025, Rosa Alejandra Q.R. se enojó porque la víctima, quien es hijo del imputado Diego Francisco V.M., no lavó correctamente los trates y le arrojó agua hirviendo en la mano derecha.

Asimismo, que lo tomó por la fuerza y lo llevó a la estufa, en donde le puso la mano herida directo al fuego y le provocó quemaduras de tercer grado.

También se pudo establecer que previamente, entre abril y diciembre de 2025, la imputada había agredido de manera física y psicológica al menor de edad, dándole cachetadas, pegándole con el cinto y poniéndolo en cuclillas frente a una pared.

En tanto que, entre abril de 2024 y septiembre de 2025, Diego Francisco V. M., utilizó un cinturón y un palo de escoba para golpear a su hijo biológico.

Tras analizar la información expuesta por esta representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió vincular a proceso a los imputados bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.