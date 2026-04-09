Eiza revela detalles de su relación con Grigor Dimitrov: ‘Nunca había estado en una relación tan sana y completa’

La actriz Eiza González habló del momento que la obligó a poner un alto y prestar más atención a su salud, un proceso en el que su novio, el tenista Grigor Dimitrov, ha estado muy presente

A lo largo de su carrera, Eiza González ha sido muy abierta al hablar sobre su salud, incluyendo los trastornos alimenticios y la depresión que enfrentó en el pasado. Recientemente, la actriz volvió a tocar el tema y reveló que pasaron años antes de recibir un diagnóstico correcto de algunos trastornos ginecológicos crónicos. Estas condiciones fueron detectadas mientras realizaba estudios médicos con la intención de congelar sus óvulos.

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Eiza González confiesa el duro diagnóstico que enfrentó

En una entrevista para Women’s Health, Eiza González reveló que padece endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico y habló sobre lo difícil que puede ser para muchas mujeres obtener un diagnóstico adecuado, al señalar que es común que sus síntomas sean minimizados o considerados “normales”, lo que retrasa la atención médica y el tratamiento oportuno.

Eiza González (Getty Images)

“Es la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico: ‘Oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos. Oh, este dolor es normal. Oh, este nivel de sangrado es normal. Oh, estos cambios de humor son normales. Este aumento de peso es normal’. Y son décadas de eso”, aseguró la actriz.

Eiza también habló del momento en que su salud la obligó a poner un alto y prestar más atención a su cuerpo, lo que la llevó a adoptar una rutina médica mucho más estricta y constante.

Eiza González (Getty Images)

“Llegó un punto en el que el cuerpo simplemente se resquebraja y, lamentablemente, ese fue mi caso”, compartió. “Cuando cumplí 30, me volví muy constante. Empecé a hacerme revisiones anuales, casi religiosamente, con resonancias magnéticas para controlar mi estado de salud”, explicó.

A través de una de esas resonancias, Eiza González descubrió que tenía adenomiosis severa. En cuanto a la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, el diagnóstico llegó gracias a una combinación de estudios médicos y al proceso que inició para congelar sus óvulos.

Eiza González prioriza su salud y encuentra apoyo clave en su pareja

Según contó Eiza González a la publicación, en medio de la incertidumbre por su salud tomó esa decisión pensando en su futuro: “Cuando empecé a darme cuenta de todo lo que le pasaba a mi cuerpo, pensé: ‘¿Sabes qué? No sé a dónde me llevará esto, pero no quiero perder esta oportunidad’. Así que encontré a una doctora maravillosa que me hizo sentir muy segura”, compartió.

Eiza González (Tibrina Hobson/Getty Images)

Fue durante el proceso de congelación de óvulos cuando la actriz optó por darle mayor importancia a alimentarse bien y mantenerse activa. “Sentirme bien físicamente me da estabilidad mental, y eso es fundamental para mí”, aseguró.

“El simple hecho de ver una luz al final del túnel marcó la diferencia. Ahora puedo tomar medidas y ser más amable con mi cuerpo, mientras que antes me preguntaba: ‘¿Por qué no me recupero más rápido?’ o ¿Por qué tengo estos dolores menstruales?’”, explicó sobre sus problemas de salud.

Eiza González también habló del papel clave que ha tenido su pareja, Grigor Dimitrov, en todo este proceso. Más allá del romance, la actriz destacó su apoyo constante y real.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Getty Images)

Contó que él la acompaña a sus citas médicas, investiga por su cuenta para entender mejor sus diagnósticos y la ayuda a mantenerse disciplinada. “No solo está muy alineado consigo mismo”, dijo. “Nunca había estado en una relación tan sana y completa”.

Inspirada por la mentalidad y rutina de un atleta profesional, Eiza aprendió a escuchar su cuerpo con más atención: “Ahora siento que estoy llegando a este lugar donde estoy en el camino correcto”, concluyó.