Durante cateo, detienen a hombre en posesión de cocaína en colonia La Moraleja

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), ejecutaron una orden de cateo en un domicilio de la colonia La Moraleja, en donde detuvieron a quien se identificó como José Octavio O. C., tras asegurarle envoltorios con droga.

El mandato judicial otorgado bajo la causa penal 326/2026, se cumplimentó la mañana de este jueves, en una vivienda que se encuentra sobre la calle Manuel Carrillo, en Ciudad Juárez.

Durante la revisión, aseguraron un recipiente y una bolsa de plástico que contenían polvo blanco con las características propias de la cocaína, así como cinco envoltorios de plástico con la misma sustancia, con un peso total de 166 gramos, además, un estuche con la leyenda Louis Vuitton.

Personal de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano (DEFENSA), brindaron seguridad en el perímetro de intervención.

El detenido de 34 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que se encargará de continuar con la investigación por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).