Captan a un pitón mientras nada entre casas inundadas por las lluvias

Un video grabado en la ciudad de Olóngapo, en Filipinas, muestra a una enorme pitón nadando entre viviendas rodeadas por aguas de inundación.
Breaking: Chilling footage shows a MASSIVE PYTHON snake swimming through floodwaters between homes in Olongapo, Philippines few days ago. pic.twitter.com/kCB2mRdHAY
— World Updates (@Updatesofwworld) September 2, 2026
Las imágenes, difundidas en redes sociales, captaron al reptil desplazándose con facilidad por una zona afectada por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.
El avistamiento llamó la atención de los residentes y usuarios de internet por el tamaño de la serpiente.