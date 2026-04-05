¿Duermes bien? 3 Enfermedades que podrías desarrollar por no tener una buena higiene del sueño

Comes sanamente, haces ejercicio y lavas tus dientes, pero ¿tienes una buena higiene del sueño?, ¿Duermes 8 horas al día? Si tus respuestas son ‘no’, debes priorizar la hora de ir a la cama.

No dormir adecuadamente puede desencadenar enfermedades mentales o neurológicas, como el Alzheimer y la depresión, advierte la doctora Perla Leal Galicia, del Departamento de Psicología, de la Universidad Iberoamericana.

“No basta con dormir: hay que hacerlo el tiempo suficiente y pasando por todas las fases del sueño”, indicó la especialista.

¿Por qué es importante dormir bien?

Leal explica que dormir bien es fundamental para la salud física, cognitiva y emocional.

Además, advierte que no es posible “reponer el sueño” después de una noche de desvelo.

“Lo que no se reparó hoy no se va a reparar mañana, y eso, en términos de salud mental, es gravísimo”, señaló la docente de la Ibero.

No descansar adecuadamente implica acumular afectaciones que, con el tiempo, pueden derivar en enfermedades neurodegenerativas y trastornos mentales, alertó la especialista.

¿Qué enfermedades se desarrollan cuando no se duerme bien?

Una de las enfermedades más graves relacionadas con una mala salud del sueño es el Alzheimer, la cual se asocia al proceso de neurodegeneración.

“El Alzheimer ocurre cuando poco a poco se empiezan a morir núcleos celulares y se empiezan a retraer las conexiones y las conexiones vecinas de esas células también se empiezan a morir, porque es como una reacción en cadena”, explicó Leal.

Otras enfermedades relacionadas con no dormir bien son la depresión y la ansiedad. Estas enfermedades mentales aparecen cuando no se tiene un buen ciclo del sueño.

“Pero en la depresión, uno de los síntomas puede ser que alguien duerma mucho o, por el contrario, no pueda completar sus ciclos”, explicó la experta.

En los cuadros de trastorno por ansiedad también suelen presentarse alteraciones en el descanso, las cuales generan un círculo vicioso que termina por incrementar la ansiedad en las personas.

¿Qué significa dormir bien?: Debes completar todas las fases del sueño

Leal Galicia explica que el sueño se divide en dos grandes tipos: no REM y REM, que se alternan en ciclos de aproximadamente 90 minutos durante la noche.

Además, el sueño no REM tiene tres fases.

N1: una etapa ligera donde el cuerpo empieza a relajarse y la actividad cerebral disminuye.

N2: la temperatura corporal y el ritmo cardiaco se estabilizan, mientras el cerebro comienza a consolidar información.

N3: es el sueño profundo y el más importante para la recuperación física, la reparación de tejidos, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la liberación de hormona del crecimiento.

“Después aparece el sueño REM, fase en la que el cerebro está muy activo, ocurren la mayoría de los sueños y se consolidan la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional”, detalla Leal.

El equilibrio entre todas las fases permite que el cuerpo se recupere físicamente y que el cerebro procese experiencias.

¿Cómo mejorar el ciclo del sueño?

Hay pequeñas acciones que pueden mejorar nuestra calidad del sueño y descanso. Algunas de ellas, explica la doctora Leal, son:

Reducir tiempo en pantalla porque la luz de aparatos como el celular, la televisión o la computadora emiten cierta radiación que activa los sensores en nuestro cerebro que nos dicen ‘tienes que estar despierto”, señaló la académica.

Respetar los horarios de sueño y formarse una disciplina en torno a la hora en que finaliza e inicia el día, incluso los fines de semana.

Evitar la contaminación lumínica y procurar que todo esté oscuro en la habitación en que se duerme.

Disminuir lo más posible los estímulos auditivos.

Todavía lejos del horario de dormir, hacer una lista con los pendientes y se lea, o incluso se verbalice: ‘Esto se va a hacer mañana’, para ayudar a que los pendientes no afecten nuestro descanso.

Con información de El Financiero