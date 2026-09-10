Diputada Jael Argüelles llama a transformar la voz de las mujeres en leyes

La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó la convocatoria del Parlamento de Mujeres 2026, un espacio que busca ampliar la participación de las mujeres en la vida pública y legislativa de Chihuahua, impulsando propuestas que contribuyan a la igualdad sustantiva y al fortalecimiento de la democracia.

Argüelles destacó que este ejercicio nació de la necesidad de abrir más espacios para que las mujeres sean escuchadas dentro del Congreso del Estado y recordó que la edición 2025 marcó un precedente con la participación de 33 mujeres provenientes de distintos municipios, pueblos originarios, comunidades LGBT+, mujeres con discapacidad y diversos sectores sociales.

“El Parlamento de Mujeres es un espacio de las mujeres, para las mujeres; un espacio sororo, inclusivo y respetuoso, donde la voz de todas tiene lugar y donde las experiencias se convierten en propuestas para transformar Chihuahua”, expresó.

La legisladora afirmó que la edición 2026 será un nuevo referente de participación ciudadana, al convocar a mujeres de todos los contextos a presentar iniciativas y ponencias que impulsen la igualdad y los derechos de todas.

Asimismo, refrendó el compromiso de Morena con la agenda de derechos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la igualdad no es una concesión, sino una conquista histórica de las mujeres.

“Trabajamos y caminamos junto a la primera presidenta de México en la conquista de los derechos de las mujeres, porque estos derechos no son una dádiva; son derechos adquiridos que seguiremos defendiendo y ampliando”, sostuvo.

La convocatoria está dirigida a mujeres indígenas, trans, trabajadoras, universitarias, jefas de familia y a todas aquellas interesadas en incidir en la construcción de leyes, sin importar su afiliación política.

La sesión del Parlamento de Mujeres 2026 se llevará a cabo durante el mes de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las participantes seleccionadas recibirán una placa conmemorativa y un estímulo económico de 3 mil pesos.

Finalmente, Argüelles Díaz hizo un llamado a las mujeres de todo el estado a postularse y construir, desde el Congreso, un Chihuahua más igualitario.

“La lucha sigue hasta que todas caminemos seguras, hasta que no haya desaparecidas ni feminicidios y hasta que construyamos entre todas el país que necesitamos y merecemos. Las invitamos a participar y a hacer suyo este Parlamento de Mujeres 2026”, concluyó.