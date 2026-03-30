Los actores Diego Boneta y Renata Notni terminaron su noviazgo en mutuo acuerdo, sin embargo, prevalece el cariño y el agradecimiento entre ambos.

Después de cinco años juntos, los actores Diego Boneta y Renata Notni terminaron su noviazgo. Durante su relación, que se hizo pública en 2020, fueron una de las parejas más estables y queridas en México. Era común verlos apoyándose mutuamente tanto en lo personal como en lo profesional, sin embargo, la decisión de terminar fue mutua luego de entender que su ciclo juntos había terminado.

Diego Boneta y Renata Notni terminan luego de cinco años de relación

Pese a la decisión de terminar su noviazgo, los actores mantienen una relación respetuosa, de cariño y desean lo mejor el uno al otro.

Diego Boneta y Renata Notni terminaron tras cinco años de relación. (Archivo Quién)

A lo largo de su historia juntos mantuvieron un perfil relativamente discreto en lo personal, y de la misma forma manejarán su separación.

Diego Boneta y Renata Notni terminaron tras cinco años de relación. (Archivo Quién)

Luego del cierre de este ciclo personal, ambos están enfocados en seguir creciendo sus carreras profesionales. Diego Boneta está inmerso en el proceso creativo como productor y escritor a través de su casa productora Three Amigos. Además, está a la espera del estreno de Killing Castro, junto a Al Pacino, en la que interpreta al legendario Fidel Castro.

Por su parte, Renata vive también un gran momento en lo personal como en lo profesional, pues, según nos contó en la edición de marzo de Quién , ha encontrado la congruencia entre la fama y responsabilidad. Entendió que el verdadero poder no está en la exposición, sino en elegir quién quieres ser y qué mensaje decides dar.

“Puedes tener una carrera exitosa, pero si como ser humano no estás bien, no sirve de nada”, declaró.

Diego Boneta y Renata Notni terminaron tras cinco años de relación. (Archivo Quién)

Su trabajo la ha llevado a España, Estados Unidos, a rincones de México que no conocía. Viajar — una de sus pasiones— se volvió parte del oficio. Pero esa apertura global, exige más conciencia: “Hay que ser muy cuidadosas con lo que decimos y en las cosas en las que participamos”.